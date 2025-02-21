〈富采法說〉董事長彭双浪：今年營運樂觀 看好營收季季增

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-21 17:32

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LED 廠富采 (3714-TW) 今 (21) 日召開法說會，董事長彭双浪表示富采在 Micro LED、車用、感測及特殊照明等各大領域均有斬獲，雖然第一季受工作天數減少影響，但仍能與去年持平，在產品組合優化及淘汰低效率產線後，管理階層對全年營運展望保持樂觀，2025 年營收可望呈逐季上漲趨勢。

晶元光電董事長暨總經理唐修穆表示，Micro LED 良率已有明顯突破，目前正進行製程優化及產能提升，該產品將於今年開始導入中階應用市場，預期 2025 年將開始對營收產生貢獻；唐修穆也提到，目前也積極布局光通訊領域，雖然預計需要三年時間發酵，但已投入大量研發資源。

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隆達電子董事長范進雍在車用領域，富采預計 2025 年第一季較上季有接近雙位數成長，最新車用產線已在中國廠區完成建置，預計今年年底將通過車廠認證，2026 年可望開始出貨，目前也已吸引美系車廠青睞，目前正在討論開案細節。

感測事業部分，范進雍提到，去年受惠新應用導入，呈現大幅成長；展望今年，在智慧穿戴新品及新客戶挹注下，營收將持續成長，未來將朝向血壓、血糖量測等新應用發展，同時也將導入 AI 系統，期待帶動新需求。

特殊照明事業方面，唐修穆說明，富采去年受惠於植物照明需求大幅增長，較前年有兩位數以上成長。雖然第一季受到傳統淡季影響，但預期在工業用照明新案挹注及植物照明需求穩定下，2025 年仍將維持穩定成長。