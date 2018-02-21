〈台股狗年開紅盤〉高殖利率+Mini LED題材熱 面板雙虎股價齊揚

台股狗年開紅盤大漲，面板雙虎雖然在農曆年前持續遭外資賣超，但在股價低及高殖利率的預期下，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今(21) 日股價齊揚，彩晶 (6116-TW)、凌巨(8105-TW)、華映(2475-TW) 也都大演上漲攻勢。

LEDinside 看好今年 Mini LED 就有產品問世，Mini LED 背光方案可應用領域包括電視、手機、車用面板等，預估 2023 年整體 Mini LED 產值將達到 10 億美元；Mini LED 題材發燒，除了 LED 廠之外，面板雙虎也積極布局進軍 Mini LED 領域。

友達攻 Mini LED，主要鎖定高階、專業應用市場，已與電競筆電及美術應用顯示器等客戶洽談開發產品中，最快可在今年下半年開始出貨；群創則是發表 AM miniLED，主攻車廠之外，也在開發其他的應用，最快可望在今年量產 AM miniLED。

友達、群創去年獲利亮眼，友達去年全年稅後純益 323.6 億元，創下 10 年新高，也是連續 5 年獲利，每股純益 3.36 元；群創 去年全年稅後純益 370 億元，年增 1879.1%，創下 10 年新高，每股純益 3.72 元；法人推估雙虎今年將有不錯的現金股利，高殖利率的預期下，吸引市場買氣，今日股價走高。

友達早盤以 13.5 元開高，一度拉升至 13.65 元，一舉站上 5 日線及月線，盤中漲幅 3.05%；群創早盤以 13.3 元開高，一度拉升至 13.35 元，站上 5 日線，盤中漲幅 1.52%。