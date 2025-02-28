〈美股盤後〉川普關稅威脅再起 輝達暴跌超8% 費半血崩逾6%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-02-28 05:52

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美國經濟降溫，關稅威脅再起，美股主指週四 (27 日) 盡墨。川普撤銷石油巨頭雪佛龍在委內瑞拉經營許可，能源股走強。AI 巨頭輝達暴跌超 8%。

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美國總統川普週四表示，對墨西哥和加拿大的關稅將按計劃於 3 月 4 日生效，因為來自這些國家的毒品仍然大量進入美國，同日也將對中國加徵 10% 關稅。

川普也表示，將對歐洲的汽車和其他商品徵收 25% 的「對等」關稅。

除了川普關稅聲明之外，最新數據顯示美國經濟成長放緩，美國去年第四季國內生產毛額 (GDP) 季增年率為 2.3%，比去年第三季的 3.1% 增速放緩。

每週申請失業救濟人數躍升至 242,000 人，超過預期，這也加劇近期人們對經濟疲軟的擔憂，從而抑制市場情緒。

AAII 投資人情緒調查顯示，對於美國經濟陷入「衰退」或者「停滯性通膨」的情緒大幅升溫，美國散戶看跌比例從一週前的 40.5% 大幅躍升至 60.6%，創兩年半以來最高。

市場正密切關注週五公布的核心個人消費支出價格 (PCE) 指數，這是聯準會首選的通膨指標。

美股週四 (27 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 193.62 點，或 0.45%，收 43,239.5 點。

那斯達克指數下跌 530.84 點，或 2.78%，收 18,544.42 點。

S&P 500 指數下跌 94.49 點，或 1.59%，收 5,861.57 點。

費城半導體指數暴跌 304.07 點，或 6.09%，收 4,686.75 點。

NYSE FANG + 指數下跌 455.69 點，或 3.48%，收 12,649.28 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王一片血染。Meta (META-US) 下跌 2.29%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.27%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.45%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.62%。

台股 ADR 幾乎全部淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 重摔 6.95%；日月光 ADR (ASX-US) 崩落 7.38%；聯電 ADR (UMC-US) 收低 3.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.39%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 週四狂瀉 8.48% 至每股 120.15 美元，市值蒸發 2,740 億美元至 2.94 兆美元，其股價目前已較 1 月 6 日歷史高點下跌近 20%。

輝達第四季營收和獲利均超出預期，但毛利率出現下滑且營收創下兩年來最低增速，引發了人們對這家牛市領頭羊是否能保持勢頭的質疑。

Meta (META-US) 下滑超 2% 報每股 658.24 美元。Meta 盤後傳出可能於第二季發布獨立的 Meta AI 應用程序，與 OpenAI 的 ChatGPT 競爭。

亞馬遜跌超 2% 報每股 208.74 美元。繼微軟上週發布量子運算晶片後，亞馬遜週四宣布推出首款量子運算晶片 Ocelot，聲稱可將實現量子糾錯成本降低高達 90%。

美國科技公司 Snowflake (SNOW-US) 勁揚 4.61% 報每股 173.85 美元。Snowflake 公布強勁的第四季財報和樂觀的財測。該公司還擴大與 Microsoft Azure 的合作夥伴關係，以提供對 OpenAI 模型的存取權。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 24.2 萬，預期 22.2 萬，前值 22.0 萬

美國上週續領失業金人數報 186.2 萬，預期 187 萬，前值 186.7 萬

美國 1 月耐久財訂單月增率初值報 3.1%，預期 2.0%，前值 - 1.8%

美國去年第四季 GDP 季增年率修正值報 2.3%，預期 2.3%，前值 3.1%

美國去年第四季 PCE 季增年率修正值報 4.2%，預期 4.2%，前值 3.7%

華爾街分析

瑞穗證券首席全球部門策略師 Shoki Omori 稱：「市場開始對美國經濟成長感到信心不足。」

Pepperstone 高級研究策略師 Michael Brown 稱：「我們幾乎處於這樣一種情況，新聞消息多到讓交易員癱瘓，以至於他們不知道該關注什麼，尤其是關於川普消息，很難確定他說的哪些是談判策略，哪些才是嚴肅的政策提案。鑑於不確定性的程度之高，調整部位確實是有意義的，尤其是要降低高風險資產的部位。」