富采合併晶電、隆達 研調：全球唯一整合面板、LED晶片與封裝廠

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-24 15:24

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LED 廠富采 (3714-TW) 於 2025 年 2 月 21 日宣布合併子公司晶元光電與隆達電子為富采光電，研調機構 TrendForce 對此指出，富采光電藉此成為全球唯一整合面板、LED 晶片與封裝的業者，並強化 Micro LED、車用、感測等應用開發，拓展光通訊、太陽能電池等光電半導體業者的新藍海。

因應日趨激烈的 LED 光電產業競爭及紅海市場價格戰衝擊，晶元光電與隆達電子已於 2021 年初合作成立富采控股，期望藉由整合雙方的技術優勢與資源，發揮上下游合作綜效。

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TrendForce 表示，富采光電於合併前即積極推動「雙加值引擎」策略，從場域、方案兩大方向加值升級，聚焦高附加價值的「3+1」應用，包括車用、先進顯示、智慧感測，以及光通訊、高轉換效率三五族太陽能電池等新領域，強化富采於光電半導體產業的競爭優勢。

目前光電產業著重車用和感測領域，TrendForce 預計車用 LED 市場規模將於 2029 年達到 50 億美元，紅外線感測市場規模於同年達 30 億美元，2024 年至 2029 年的年複合成長率分別為 8% 與 10%。車用 LED 市場包含頭燈、尾燈、氛圍燈和 Micro/Mini LED 顯示，紅外線感測則涵蓋消費性電子應用、安防監控、工業生產、車用感測，以及新興的機器人科技。

由於上述應用對於 LED 晶片與封裝的波長、品質與可靠性要求持續提高，同時具備晶片與封裝核心能力的光電半導體廠商將更能滿足一線國際品牌大廠產品與規格需求。

TrendForce 分析，隸屬於友達集團的富采光電，2024 年營收為 7.6 億美元，是在全球產業鏈中唯一同時整合面板、LED 晶片與封裝技術的業者，將有利於未來在新型顯示市場中開創獨特競爭優勢，並強化含 Micro LED 在內的新型顯示技術開發與多元應用場域拓展。