〈富采法說〉旗下晶元、隆達合併為「富采光電」 轉型光電整合方案供應商

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-21 17:31

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LED 廠富采 (3714-TW) 今 (21) 日召開法說會，公布 2024 年全年稅後虧損 13.9 億元，較去年同期虧損收斂，每股虧損 1.87 元；董事長彭双浪也宣布同步公告集團子公司晶元光電與隆達電子合併，轉型成為光電整合方案的供應商。

富采子公司隆達電子與晶元光電合併，將合併為新公司「富采光電」，此次合併旨在整合雙方技術優勢，以應對 LED 市場競爭加劇的挑戰。合併基準日訂於 2025 年 10 月 1 日，不影響公司股東權益。

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彭双浪說，本次合併因應 LED 產業競爭激烈，為加速光電新領域發展，強化企業競爭力，並以「與光同行，驅動創新；智慧永續，照亮未來」為願景。

富采第四季營收 55.1 億元，季減 17.7%，年減 1.2%；毛利率 9.4%，季減 7.7 個百分點，年增 1.3 個百分點；營業虧損 7.1 億元，較上季擴大，較去年同期收斂；營益率 - 13%，季減 11.2 個百分點，年增 1.8 個百分點；稅後虧損 6.2 億元，較上季由盈轉虧，較去年同期虧損收斂，每股虧損 0.85 元。

富采累計 2024 年全年營收 243.9 億元，年增 9.3%；毛利率 13.6%，年增 8.4 個百分點；營業虧損 16.3 億元，較去年同期虧損收斂；營益率 - 6.7%，年增 11.2 個百分點；稅後虧損 13.9 億元，較去年同期虧損收斂，每股虧損 1.87 元。

富采財務長劉興嘉表示，雖然第四季營收季減近 20%，不過在經過產品組合優化及低效率產線的汰除後，已逐步改善營運體質，2024 年第四季營業淨損率為負 3%，但較前一年同期改善 1.8 個百分點，全年毛利率提升 8.4%。