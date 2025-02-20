富采擬斥資上限2.8億元收購旗下葳天科技46.31%股權 強化集團長期策略發展
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-20 19:01
富采投控 (3714-TW) 今 (20) 日表示，旗下威邦投資將於 2025 年 2 月 24 日至 3 月 25 日公開收購同屬集團旗下葳天科技 (5277-TW) 股權，每股收購價格為 9 元新台幣。本次收購目標為增加持股至 100%，最高擬收購葳天科技已發行普通股股份總數之 46.31%，總金額約為 2.8 億元，並將促使葳天終止興櫃買賣。
富采提到，威邦投資為富采投控 100% 持有之子公司，目前富采集團已直接、間接持有葳天科技約 53.69% 股權。此次收購係為落實集團在車用、先進顯示、智能感測與專業照明 / 光通訊等「3+1」長期發展策略，深化策略合作綜效。
富采表示，本次收購計畫設定最低收購數量為 3,403,100 股（約佔葳天科技已發行普通股股份總數之 5%），總金額約為 2.837 億元。若未能收購股權達 100%，富采集團將持續採取合法方式，包括股份轉換等，以達成完全持有目標。無論最終收購比例如何，富采集團將促使葳天科技股票終止興櫃櫃檯買賣，並停止公開發行。
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