富采擬斥資上限2.8億元收購旗下葳天科技46.31%股權 強化集團長期策略發展

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-20 19:01

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富采投控 (3714-TW) 今 (20) 日表示，旗下威邦投資將於 2025 年 2 月 24 日至 3 月 25 日公開收購同屬集團旗下葳天科技 (5277-TW) 股權，每股收購價格為 9 元新台幣。本次收購目標為增加持股至 100%，最高擬收購葳天科技已發行普通股股份總數之 46.31%，總金額約為 2.8 億元，並將促使葳天終止興櫃買賣。

富采提到，威邦投資為富采投控 100% 持有之子公司，目前富采集團已直接、間接持有葳天科技約 53.69% 股權。此次收購係為落實集團在車用、先進顯示、智能感測與專業照明 / 光通訊等「3+1」長期發展策略，深化策略合作綜效。

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