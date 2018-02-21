高盛：美股淨多單雖然大減 但我們的客戶仍在作多

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，在二月初的美股大跌之際，美股期貨淨多單是創下了史上最大減幅，顯示了此前美股投資人不僅在現貨大舉撤退，期貨部位也是同步出現恐慌性拋售。

但是華爾街老大哥高盛證券 (Goldman Sachs) 手上的大戶們，似乎並未對二月初的美股大跌，感受到任何的惶恐失措。

《Zerohedge》報導，美商高盛證券近日發表研究報告指出，雖然美股期貨淨多單創下了史上最大減幅，但高盛手上的大戶們，其實仍在作多，即增持風險性資產以及短線的權益性商品，同時高盛的風險胃納指數亦顯示，市場的風險胃納仍然不低。

淺藍：高盛美股增長動能 深藍：高盛風險胃納指數 圖片來源：Goldman Sachs

而二月初美股大跌，市場主流意見認為，就是美債殖利率的大幅攀升，導致了市場因為無風險利率走高，而出現了「重訂價」的下殺行情，一些低殖利率且自由現金流較差的個股，遭到市場的廣泛拋售。

然而問題來了，美債殖利率的攀升以及美股的拋售，皆結束了嗎？股市對於殖利率的走高，能夠消化到何種程度？

高盛分析師 Ian Wright 對此回應，目前美債殖利率的上升趨勢仍是未變，高盛估計至 2018 年底，十年期美債殖利率將攀升至 3.25%；目前十年期美債殖利率則為 2.89%。

但是 Ian Wright 強調，他與他的團隊並不認為殖利率的走揚，會過度衝擊美國股市，Ian Wright 表示，他仍保持對股市的正向期待，因為殖利率的走揚將是漸進式的，而非倏忽即至，同時美國經濟的上行趨勢，也並未出現改變。

深藍：高盛牛熊情緒差異指數 淺藍：高盛牛熊情緒差異指數一年滾動均值 圖片來源：Goldman Sachs

全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 也在近日與高盛抱持相同態度，貝萊德首席股票分析師 Kate Moore 表示，美股目前是呈現有史以來最好的基本面，儘管二月初市場出現大幅下跌，但貝萊德團隊認為，稅改和公司支出計劃變更的影響仍未得到投資者足夠的重視，貝萊德看好公司的盈利增長和股利擴發，將為投資者帶來更高的回報。

Kate Moore 說道：「我們認為第四季會有強勁的營收數據，美股企業因川普減稅和財政刺激，將獲得超額收益。」S&P 500 企業上一季度的營收成長為 15%，銷售額增長率亦是刷下六年新高。

分析師們正在根據公司在財報季節期間提供的資訊，進行營利預測調整，預計 2018 年美股企業德盈利成長可能會達到 19%，而 S&P 500 的美股企業裡，估計有 60% 將超越預期的財測。