市場驚魂未定 今晚這2個經濟數據同時出爐 投資人綁好安全帶

美東時間周三 (13 日)，美國將同時發佈 2 個數據：CPI 通膨數據和號稱「恐怖數據」的零售銷售數據。分析師指稱這 2 個經濟數據同時出爐，可能會引發金融市場劇烈震盪。

美國股市上周遭遇暴跌，連累全球股市一起遭殃，市場依然驚魂未定。FX168 財經網引述業內專家表示，如果美國的消費者物價以比預期更快的速度增長，那麼市場最早將在週三出現另一輪拋售。

美股在上周出現修正 (標普 500 指數下跌逾 10%) 後，投資者開始謹慎小心，因為他們懷疑這是否會成為市場的轉捩點。過去一年的大部分時間裡，市場都創下新高。

Amplify Trading 交易主管 Piers Curran 週一告訴 CNBC，這在很大程度上取決於週三美國公佈的消費者價格資料。他說：「這真的是下一個非常重要的通膨衡量指標。」

據外媒調查，美國 1 月整體 CPI 年率料上升 1.9%，上月為上升 2.1%；1 月核心 CPI 年率料攀升 1.7%，上月為增長 1.8%。

過去 12 個月裡，美國核心 CPI 年率升幅大多維持在 1.7%。物價突然回升將證實人們對通膨正在以比市場預期更快的速度增長的擔憂，因此，美國聯準會 (Fed) 更有可能宣佈進一步升息。

Curran 認為，假如週三公佈的物價升幅達到 1.9% 或者 2.0%，那麼上周的市場暴跌場景可能會再度重演；反之，若數據落在約 1.7% 和 1.8% 的水準，局面會穩定下來。但判斷這種回檔將轉變成更大趨勢還為時過早。

法國興業銀行 (Societe Generale) 首席外匯策略師 Kit Juckes 表示，週三的通膨數據將為債券市場和美元提供下一個線索，而 2.9% 的殖利率則是 10 年期國債的關鍵水準。

彭博經濟學家上週末 (11 日) 撰文稱，對通膨的恐慌在金融市場掀起軒然大波，鑑此，將於週三公佈的 1 月 CPI 勢必是未來一周的市場焦點所在。

分析師指出，若本周 CPI 資料較預期更加強勁，可能會推動美元反彈，並打壓金價。若 CPI 數據疲弱，則有望幫助金價延續反彈勢頭。

除了美國 CPI，美國零售銷售也將在同一時間出爐，勢必會令市場波動進一步加劇。

外媒調查顯示，美國 1 月零售銷售月率料上升 0.2%，升幅低於上月的 0.4%；1 月核心零售銷售月率料攀升 0.5%，上月為增長 0.4%。

由於 Fed 強調利率決定將取決於經濟資料，而消費支出占美國經濟產出的 70% 左右，美國零售銷售資料經常在金融市場掀起驚濤巨浪，因此被稱為「恐怖數據」。

彭博經濟學家撰文指出，1 月零售銷售將初步展示第 1 季消費者支出的情況。汽車、建材因天氣相關原因而出現銷售下滑，這可能對整體零售銷售構成壓力，並掩蓋其他領域銷售情況的穩定表現。

分析師警告，通膨報告和零售銷售資料的同時出爐可能會引發金融市場劇烈震盪。

德國商業銀行 (Commerzbank) 跨資產策略師 Max Kettner 表示，目前不是增加股票配置的環境，全球股市下跌可能持續數周，近期最大的風險是本周公佈的美國通膨和零售銷售數據。