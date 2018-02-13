十年期美債殖利率若升穿3%意味著什麼？這是法興的答案

摘要： 法興策略師預計，利率債已步入熊市，十年期美債殖利率將在年底升至 3%，債市和股市會進一步下跌，企業債和新興市場債市將全面承壓。「從現在起到夏季，最重要是保住本金。」

自去年 9 月上旬以來，基準十年期美國公債殖利率一路震盪走高，近日更升穿 2.9% 這一四年最高位。你可以想象它進一步突破 3% 的情形嗎？

法國興業銀行（Societe Generale SA）策略師 Brigitte Richard-Hidden 在周一發布的研報中設想了這種情景。他預計，十年期美債殖利率將在今年年底升至 3%。

債市已經出現了轉變，意味著殖利率將進一步走高。

3% 這一殖利率水平被「新債王」、DoubleLine Capital 公司首席執行官 Jeff Gundlach 認為是定義債券牛市結束的「紅線」。「老債王」葛洛斯則在美債殖利率升破 2.5% 時就宣布，債券熊市得到了確認。

不只是法興看空美債前景。摩根大通策略師 Jay Barry 將基準美債殖利率年底預期從 2.85% 上調至 3.15%，主要依據是過去兩個月財政赤字預期大幅上調。高盛資管更加悲觀，預計殖利率在未來六個月或漲至 3.5%，因美國貨幣收縮步伐會加快。

甚至連美國政府都對美債的長期前景持不樂觀立場。美國白宮在 2 月 10 日發布的預算報告中預計，十年期美債殖利率 2018 年均值或為 2.6%，2019 料為 3.1%。

為何殖利率攀升？法興利率債策略師 Bruno Braizinha 認為，主要是全球貨幣政策正趨向於正常化，而美國經濟基本面如此穩固。

負面影響

Brigitte Richard-Hidden 認為，一旦美債殖利率觸及 3%，企業債和新興市場債市將全面承壓：

利率債已經步入了熊市，企業債市場會承壓，最終新興市場也會被牽連。

目前美國十債殖利率已經高於其長期趨勢線， 從歷史經驗來看，這對股市來說可不是好事。Jeff Gundlach 就頻頻警告，債市不景氣將拖累股市。

很多投資者認為，近日彌散在美股中的恐慌情緒是由債市傳導而來。高盛全球股票交易部門的負責人之一 Brian LevineLevine 此前表示，在近日股票遭遇拋售潮時，債券卻沒有反彈，這意味著多年來的股票牛市出現了根本性的變化。

路透社稱，投資者擔心利率債殖利率大漲會引發美國企業和家庭借款成本飆升，從而傷害經濟增長和企業盈利。

Brigitte Richard-Hidden 預計，標普 500 指數今年會跌至 2500 點。也就是說，他認為美國的債市和股市將來還會下跌。

法興股票策略師 Roland Kaloyan 也在上周表示，標普 500 年底目標位為 2500 點，這較其 1 月創下的歷史峰值記錄低 13% 左右，較上周五 2656 點收盤價低近 6%。

Roland Kaloyan 警告，現在還不是抄底美股的時候。此人曾在去年 11 月警告做空美股波動率的交易部位太過擁擠。

Roland Kaloyan 表示，隨著十年期美債殖利率處於 2.5%-3% 區間，固定收益資產變得比股市回報率更有吸引力。美股風險溢價回到了 2.5% 這一網路泡沫時期的高水平，它將很難比得過殖利率更高的債券。

應對之策

投資者該如何應對呢？

對此，Brigitte Richard-Hidden 表示：

對於固收類資產投資者來說，最重要的是，從現在起到夏季期間，應當避免虧損本金，收益虧掉是可以接受的代價。

他建議採取防禦性倉位，持有中短期債券、通膨掛鈎債券，以及日本公債的部位。

利率的任何回調都應當被視為增加空倉的機會。殖利率曲線現在並沒有計入足夠大的 2019 年的漲幅預期。

2 月 12 日，美國十年期公債殖利率盤中升破 2.9%，創四年來新高。

『新聞來源／華爾街見聞』