踩在谷歌屍體上 英特爾Vaunt去除敏感功能 盡力融入大眾

英特爾 (Intel) (INTC-US) 正在研發一款外觀看起來像普通眼鏡的智慧眼鏡 Vaunt。

與 Google Glass 不同的是，Vaunt 既無醒目的螢幕，也沒有攝影機，外觀看起來就像是一款尋常眼鏡，也可應用於處方鏡片上，自消息曝光以來，外界便讚賞此設計「較能融入社交生活環境。」

Vaunt 右邊鏡框內含低功率的雷射，可投射小型影像至右側鏡片上，再透過反射讓配戴者看到內容，當使用者移開視線之後，資訊就會自動消失。雷射光反射到眼睛，這聽起來似乎很危險，但英特爾指出，這是屬於低功率的一級雷射，對人體眼睛不會造成傷害。另外右側鏡框還有一些用以配重的電子元件。

Vaunt 通過藍牙連接到智慧手機，使用運動傳感器來偵測行動和手勢，可以運作內建的 app 處理器。根據 The Verge 報導指出，目前原始機型的 Vaunt 沒有配備麥克風，但未來機型可能會導入，這樣使用者才可以與語音助理互動。

Google Glass 和其他家智慧眼鏡都失敗了，但為何 Vaunt 將能成功？

初代 Google Glass 於 2013 年限量發行，2014 年開始大眾銷售，但 2015 年就宣告停產，其失敗原因主要有三：外觀看起來詭異、照相功能讓大眾不安、價格高達 1500 美元。

谷歌 Glass 外觀奇特，又因錄影拍照功能備受爭議，多處商店甚至明白規定消費者入場不得配戴。

雖然谷歌請來時尚設計師 Diane von Furstenberg 主導鏡框設計，但最終仍宣告失敗。谷歌去年推出企業用的第二代 Glass，但也不過就是電池容量增加了一些，晶片速度提高，以及錄影啟動時會出現紅光提醒，以免觸怒大眾。

另外還有其他廠商也曾推出智慧眼鏡，例如 Sony 曾推出目標企業客戶的 SmartEyeglass，體積比谷歌的 Glass 大，而且透過纜線連接，還有一塊厚重的控制器，多數評鑑者認為其外觀詭異且過於笨重，例如《TechRadar》就曾稱其「太大，難以大眾化」。

sony 的 SmartEyeglass

回到 2016 年，Snap 公司也曾推出一度暢銷的智慧眼鏡 Spectacles，但最後仍黯淡收場，Snap 公司不得不認列 4000 萬美元的滯銷庫存虧損，並宣布停產。Spectacles 一開始是因為市場熱潮而暢銷，但後來缺乏持續性的產品線，無力支撐智慧眼鏡持續發展。

Snap 公司以 130 美元推出能拍攝全景影片的智慧眼鏡 Spectacles，功能單一，只有一個按鍵，按下後就可錄影。

英特爾的擴增實境部門 (AR) 今年稍晚將透過「初期訪問平台」發行 Vaunt，這個聰明的設計變更會讓智慧眼鏡更能吸引主流消費者。倘若智慧眼鏡不賣座，英特爾也能將 AR 技術授權給其他同業，等同把產品當成展示技術的平台，同業也可以買下模組來自行設計。

外電報導，英特爾不會自行生產這款智慧眼鏡，原始機型由台灣廣達 (2382-TW) 代工。