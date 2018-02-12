10年期美債殖利率升破2.9% 創4年新高

美國 10 年期公債殖利率週一 (12 日) 飆升 7 個基點，一度漲至 2.902%，創近 4 年新高。

美國 10 年期公債殖利率 2 月 5 日一度觸及 2.88% 的 4 年高點，引發全球股票拋售潮；如今，更進一步飆升至 2.902%，再創新高。

基金公司 Global X Funds 副總裁 Jay Jacobs 日前表示，美股恐持續震盪，美國 10 年期公債殖利率升破 3%，或許會來得比預期快。

不過，Jacobs 也認為，「如果你想做長線投資，不妨把這波回檔，看作進場時機。」

資本管理公司 Smead Capital Management 執行長 Bill Smead 指出，美股之前的走勢較溫和，這讓近期的震盪，顯得特別劇烈。

Smead 說，從 1980 到 2000 年之間，美股幾乎每年都會出現 10% 左右的波動，投資人縱身股海 1 年，賠錢機率約 30%，但過去 1 年來，因市場波動較小，賠錢機會也相對低。

上週五美股收漲 1.5%，但單週跌幅達 5.2%，道瓊工業平均指數和那斯達克綜合指數，週線下殺超過 5%，創近 2 年餘最差表現。

道瓊工業平均指數盤中震盪範圍逾 1,000 點，收漲 330.44 點，至 24,190.90 點；那斯達克綜合指數收漲 97.33 點，至 6,874.49 點；標普 500 指數收漲 38.55 點，至 2,619.55 點。