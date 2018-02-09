美股動盪恐持續 10年期美債殖利率升破3%會來得比預期快

美股週四續跌，道瓊工業指數在 4 天內，2 度重挫超過 1,000 點。基金公司 Global X Funds 副總裁 Jay Jacobs 週五 (9 日) 表示，美股恐持續震盪，美國 10 年期公債殖利率升破 3%，或許會來得比預期快。

週四美股重挫，道瓊工業指數收跌 4.2%，至 23,860.46 點；標普 500 指數收跌 3.8%，至 2,581.00 點；那斯達克指數收跌 3.9%，至 6,777.16 點。

道瓊工業指數和標普 500 指數，已自 1 月 16 日的歷史高點，回落 10%，為近 2 年來首見；其中，道瓊工業指數在 4 天內，2 度重挫逾 1,000 點。

週五亞股也「趴成一片」，上證指數收跌 4.05%，香港恆生指數跌逾 3%，日股跌逾 2%，韓股跌 1.8%，台股收跌 156 點。

資本管理公司 Smead Capital Management 執行長 Bill Smead 指出，美股之前的走勢較溫和，這讓近期的震盪，顯得特別劇烈。

Smead 說，從 1980 到 2000 年之間，美股幾乎每年都會出現 10% 左右的波動，投資人縱身股海 1 年，賠錢機率約 30%，但過去 1 年來，因市場波動較小，賠錢機會也相對低。

有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX) 週二 (2 月 6 日) 一度飆破 50，創 2015 年 8 月以來新高。

Jacobs 分析，當 VIX 上升時，恐對市場造成影響，並引發系統性風險。

Jacobs 強調，很多人關注美國 10 年期公債殖利率走勢，其升破 3% 的時間點，可能會比預期快，美股動盪期，恐將因此延長。

不過，Jacobs 也認為，「如果你想做長線投資，不妨把這波回檔，看作進場時機。」