華爾街齊聲呼籲：牛市還沒結束 是時候抄底了

摘要：摩根大通認為美股見頂為時尚早，標普 500 指數年底前還有 13% 上漲空間；摩根士丹利稱，回調過後，估值已經太便宜了！有「技術分析教父」之稱的 Ralph Acampora 認為，市場正在探尋底部，可以買了；而「心急」的高盛，上周就呼籲「抄底」了。

美股近兩周的深度回調並沒有澆滅華爾街的信心，知名投行紛紛表示，調整之後估值更具吸引力，是時候買入了。

摩根大通策略師 John Normand 在周六給客戶的筆記中表示，二月的調整是一個買入時機，重申標普 500 指數年底目標價 3000 點，較上周五收盤價還有 15% 上漲空間，較當前水平還有 13% 上漲空間。

Normand 稱，從股市的波動性和股價下跌幅度來看，全球股票市場這次對債市拋售潮作出的負面反應是過去十五年來最為激烈的。

但他認為只有經濟過熱導致聯準會將實質利率提高到 1% 以上的水平，當前這個周期才會結束。目前還為時尚早，風險資產也不會在這時候見頂。

此外，企業盈利也以約 15% 的強勁增速增長。摩根大通全球股票策略團隊認為，如果債券殖利率從當前水平下降，股市才會進一步下跌，目前典型的危險信號——信貸利差——依然表現良好。

Normand 建議客戶在債券和股票之間選擇後者，尤其是銀行和工業股票。

摩根士丹利：估值已經太便宜了

成功預測了市場波動性將在今年重返的摩根士丹利策略師 Michael Wilson 也表示，現在是買進股票的時候了。

上周還在呼籲不要急於「抄底」的 Wilson 周一稱，目前美股估值已經下降到具有吸引力的水平，標普 500 指數基於未來 12 個月盈利預期的本益比僅為 16 倍，這在他看來已經太便宜了，尤其是考慮到 10 年期公債殖利率依然低於 3%。

但 Wilson 認為，市場不會很快地回到之前的高點，預計標普 500 指數在年底到達 2750 點，比當前水平高 3.5%。

技術面：市場正在探尋底部

有「技術分析教父」之稱的 Ralph Acampora 也認為，市場正在探尋底部。『

在周一發布的一系列 Twitter 中，Acampora 表示，上周五市場的尾盤表現讓他相信目前股市正處於見底的過程，尤其是道指和標普 500 指數同時收於一個關鍵的技術位——200 日均線——的上方。

Acampora 建議投資者可以尋找機會買入前期市場領頭羊，例如金融股和航空股。

「心急」的高盛 上周就呼籲「抄底」了

在樂觀的聲音中，美股也迎來一波強勁的反彈。周一，道指收漲超 400 點，納指漲 1.56%。美國三大股指均創 2016 年 6 月底以來最大連續兩個交易日百分比漲幅。

實際上，高盛上周就已經開始呼籲「抄底」。

高盛策略師 David Kostin 上周二表示，技術性調整已經過去了，當下關注基本面才是正經事，大拋售後金融等周期股、低勞動力成本股和資產負債表強勁的公司都值得買入。

Kostin 認為，這輪市場調整更多是技術性的，而非受到基本面因素驅動，他相信，稅改、油價反彈和美元走軟將繼續利多企業盈利，股票市場的基本面依然完好。

高盛預計，受美國強勁的經濟增速支持，今年美股上市公司企業盈利將增長 14%，其中 5% 的增長來自稅收改革。高盛重申對標普 500 指數年底達到 2850 點的目標值預測，對該指數 2019 年和 2020 年分別達到 3000 點和 3100 點的預測也保持不變。

『新聞來源／華爾街見聞』