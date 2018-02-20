〈狗年產業景氣展望〉新應用帶動 LED市況將優去年

中國 LED 廠去年在背光與照明市場大打價格戰，導致台廠飽受低價競爭衝擊，紛紛調整產品組合，以在血流成河的市場中存活。展望今年，國內 LED 廠除朝高附加價值產品發展外，也相繼投入 Mini LED 與 VCSEL 等新技術領域，看好在新技術商機帶動下，今年產業市況將優於去年。

針對今年營運展望，晶粒廠晶電 (2448-TW) 不諱言表示，有機會也有挑戰，挑戰是同業擴產，較為統的藍光 LED 等低階照明產品，恐受中國業者擴產影響而有壓，需要更低的價格成本，才能與其競爭，營運將相對去年辛苦。

然而，機會也伴隨挑戰而來，晶電指出，今年諸如高階照明、燈絲型燈泡及工業用照明，這類較具差異化、且產品組合相對較佳的產品，市場機會看佳，並預期今年表現將優於去年，會是相當不錯的一年。

從新技術應用來看，晶電表示，今年沒有大規模擴產壓力，將持續調整產品組合並研發新產品，Mini LED 應用有機會在下半年推出，開始貢獻業績；至於 VCSEL 部分，晶電今年 4 吋業務可望有所成長，6 吋則將成為今年佈局的新機會，而外資券商也預估，晶電 6 吋晶圓產能將在第 2 季開始生產蘋果 iPhone 所使用的 VCSEL，Android 的 VCSEL 產品也可望於下半年陸續出貨。

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 與 LED 一貫廠隆達 (3698-TW)，同樣搭上 Mini LED 應用。億光今年兩大成長動能為紅外線與 Mini LED，相關背光應用產品預計於第 3 季上市；而隆達 Mini LED 應用產品則預計於下半年推出，且其 VCSEL 產品目前正與客戶合作開發中，預計上半年也會有產品對外亮相。

除晶電、億光與隆達，榮創 (3437-TW) 也將目標瞄準 Mini LED 電視背光應用市場，而宏齊 (6168-TW) 的 Mini LED 技術研發則處於最後階段，預計最快會在第 2 季出貨。

對於 Mini LED 市場，億光董事長葉寅夫相當看好，尤其是 Mini LED 在車用市場上發展潛力高，OLED 由於成本太高，不太能應用在車用，因此車用顯示幾乎都將以 Mini LED 為主，車用導入數量將越來越多，可望為 Mini LED 產品應用再添成長動能。