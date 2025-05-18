2,500人！鮑爾內部備忘錄：美國聯準會也裁員

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-18 10:40

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據美國《CNBC》報導，美國聯準會（Fed）計劃未來幾年以自然減員的方式削減 10% 員工，主席鮑爾在上周五（16 日）發給員工的一份備忘錄中透露這一消息。

《CNBC》取得的內部備忘錄顯示，鮑爾表示：「（Fed）這裡和其他地方的經驗表明，任何組織定期重新審視人員配置和資源，都是有益的做法。隨著我們的工作、優先事項或外部環境改變，Fed 不時也會這樣做。」

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「我已指示 Fed 高層，包括理事會和整個系統，在適當情況下逐步整合職能、推動業務流程現代化，並確保組織規模適當，能夠履行法定使命。」鮑爾說。

「在接下來的幾年裡，整體員工人數將比現在減少大約 10%。」鮑爾稱。

他還表示，美聯儲始終是公共資源的謹慎而負責的管理者，員工是其最寶貴的資產。

Fed 2023 年年報數據顯示，員工總數為 23,950 人，2024 年預算預計將員工人數增至 24,553 人，增長約 2.5%。這意味著 10% 的裁員將減少約 2,500 人，使員工總數降至接近十年前的水準。

Fed 提出減員舉措之際，正值美國政府推動各聯邦機關縮減人員編制、精簡運作。

先前，美國總統川普任命特斯拉執行長馬斯克領導「政府效率部」，幫助其大幅削減聯邦開支、大規模裁減聯邦僱員。

本月早些時候，馬斯克批評 Fed 人員過多，且翻新總部大樓的成本太高。他曾表示，考慮派政府效率部團隊前往 Fed。