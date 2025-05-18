黃仁勳：輝達將在全球打造 AI 超級電腦 預告台灣將「非常忙碌」
鉅亨網記者魏志豪 台北
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳昨晚再度磚窯舉辦「兆元宴」宴請供應鏈，包括台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、華碩 (2357-TW)、和碩 (4938-TW) 等科技巨頭齊聚一堂。黃仁勳表示，AI 產業才剛起步，未來輝達將在全球打造 AI 超級電腦，台灣將變得「非常忙碌」。
此次兆元宴嘉賓雲集，包括台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里及副董事長梁次震、聯發科執行長蔡力行、緯創董事長林憲銘、和碩董事長童子賢、英業達董事長葉力誠、華碩董事長施崇棠及光寶科總經理邱森彬等人都現身，其中，仁寶董事長陳瑞聰首次出席「兆元宴」，也備受外界矚目。
黃仁勳強調，這場晚宴是為慶祝輝達最新 Grace Blackwell AI 系統順利量產，並公開讚揚台積電的先進製程技術與合理價格是輝達實現 AI 晶片願景的關鍵。他更在宴會結束親送魏哲家上車，當眾稱讚其為「My Hero」，更直言「毫無疑問是全世界最好的 CEO 之一」。
針對美國川普陣營傳出擬取消 AI 禁令，黃仁勳表示，樂見 AI 技術獲得更多自由發展，並指出限制技術輸出不是好事，應鼓勵 AI 交流。此外，針對中國市場，他則強調中國是重要市場，輝達會繼續提供最好的產品，並會遵守相關出口法規。
對於外界擔憂美國產業鏈外移可能削弱台灣地位，黃仁勳回應，不會，台灣對全球科技與電子產業至關重要，台灣將一直重要下去。
宴會期間，黃仁勳除與各界科技巨頭合照，更親手發油飯與甜點給現場民眾與媒體，展現親民風範。
- 關稅戰火升溫！該逢低佈局還是止損出場？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 黃仁勳：沒有「證據」顯示AI晶片被轉運到中國
- 黃仁勳來台了！今將與魏哲家共進晚餐 輝達總部地點可能19日宣布
- 〈COMPUTEX〉黃仁勳主題演講將點燃AI投資熱情 為CPO供應鏈強打鎂光燈
- 黃仁勳：若成為學生 將首先學會使用ChatGPT與AI工具
下一篇