黃仁勳：輝達將在全球打造 AI 超級電腦 預告台灣將「非常忙碌」

此次兆元宴嘉賓雲集，包括台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里及副董事長梁次震、聯發科執行長蔡力行、緯創董事長林憲銘、和碩董事長童子賢、英業達董事長葉力誠、華碩董事長施崇棠及光寶科總經理邱森彬等人都現身，其中，仁寶董事長陳瑞聰首次出席「兆元宴」，也備受外界矚目。

黃仁勳強調，這場晚宴是為慶祝輝達最新 Grace Blackwell AI 系統順利量產，並公開讚揚台積電的先進製程技術與合理價格是輝達實現 AI 晶片願景的關鍵。他更在宴會結束親送魏哲家上車，當眾稱讚其為「My Hero」，更直言「毫無疑問是全世界最好的 CEO 之一」。