search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

黃仁勳：輝達將在全球打造 AI 超級電腦 預告台灣將「非常忙碌」

鉅亨網記者魏志豪 台北

cover image of news article
輝達執行長黃仁勳。(鉅亨網資料照)

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳昨晚再度磚窯舉辦「兆元宴」宴請供應鏈，包括台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、華碩 (2357-TW)、和碩 (4938-TW) 等科技巨頭齊聚一堂。黃仁勳表示，AI 產業才剛起步，未來輝達將在全球打造 AI 超級電腦，台灣將變得「非常忙碌」。

此次兆元宴嘉賓雲集，包括台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里及副董事長梁次震、聯發科執行長蔡力行、緯創董事長林憲銘、和碩董事長童子賢、英業達董事長葉力誠、華碩董事長施崇棠及光寶科總經理邱森彬等人都現身，其中，仁寶董事長陳瑞聰首次出席「兆元宴」，也備受外界矚目。



黃仁勳強調，這場晚宴是為慶祝輝達最新 Grace Blackwell AI 系統順利量產，並公開讚揚台積電的先進製程技術與合理價格是輝達實現 AI 晶片願景的關鍵。他更在宴會結束親送魏哲家上車，當眾稱讚其為「My Hero」，更直言「毫無疑問是全世界最好的 CEO 之一」。

針對美國川普陣營傳出擬取消 AI 禁令，黃仁勳表示，樂見 AI 技術獲得更多自由發展，並指出限制技術輸出不是好事，應鼓勵 AI 交流。此外，針對中國市場，他則強調中國是重要市場，輝達會繼續提供最好的產品，並會遵守相關出口法規。

對於外界擔憂美國產業鏈外移可能削弱台灣地位，黃仁勳回應，不會，台灣對全球科技與電子產業至關重要，台灣將一直重要下去。

宴會期間，黃仁勳除與各界科技巨頭合照，更親手發油飯與甜點給現場民眾與媒體，展現親民風範。

文章標籤

台積電兆元宴黃仁勳輝達AIAI晶片

相關行情

台股首頁我要存股
台積電998+0.50%
聯發科1365-0.36%
廣達275-0.90%
華碩634+0.96%
和碩88.2+0.11%
輝達135.4+0.42%
台積電ADR194.22+0.00%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

偏強
廣達

77.27%

勝率

#波段上揚股

中弱短強
台積電

56.76%

勝率

#法人看好股

中弱短強
台積電

56.76%

勝率

#大戶買散戶拋

中弱短強
台積電

56.76%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
台積電

56.76%

勝率

延伸閱讀



Empty