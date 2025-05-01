LED植物照明市場年複合成長率達9% 億光、富采積極布局蓄勢發亮

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-01 11:00

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全球 LED 植物照明市場需求持續增長，根據 TrendForce 最新報告，2024 年市場規模達 13.15 億美元，預計 2029 年將成長至 20.56 億美元，年複合成長率達 9.4%。台灣 LED 大廠億光 (2393-TW) 與富采 (3714-TW) 積極布局相關應用，有望從此波成長趨勢中受惠。

溫室大棚應用目前仍占市場六成以上，主力為 600W 至 1500W 高功率 LED 產品，取代傳統 HPS 燈具；而垂直農場市場經歷兩年調整後開始回溫，中小型垂直農場複合成長率高達 13.1%，成為產業新焦點。

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LED 廠商億光在不可見光領域技術深厚，2024 年前三季不可見光產品占比達 37%；億光專注提升毛利率，逐步調整產品組合，將重心放在高毛利的不可見光及車用領域，有效提升整體獲利能力。

富采投控則在 Touch Taiwan 展會上展示多元植物照明應用，去年植物照明業務已有雙位數成長，今年需求持續穩定。富采旗下晶電作為關鍵晶片供應商，在 LED 植物照明供應鏈中扮演重要角色。

面對中國廠商的低價競爭，台灣 LED 業者積極轉型發展利基應用領域。LED 植物照明具備光效提升、節能顯著等優勢，加上各國對在地化糧食供應鏈投入增加，市場需求穩定成長。