〈富采法說〉Q1虧損收斂至44.2億元 EPS-0.6元 已對外匯部位進行避險

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-09 16:05

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光電廠富采 (3714-TW) 今 (9) 日召開法說會，並同步公告第一季財報，稅後虧損為 4.4 億元，較上季、去年同期虧損收斂，每股虧損至 0.6 元；針對匯率話題，董事長彭双浪指出，富采已對外匯部位採高比例避險，財務影響在可控範圍內。

富采第一季營收 563.2 億元，年增 0.9%，季增 2.3%；毛利率 12.2%，季增 2.8 個百分點，年增 0.0 個百分點；營業虧損 4.7 億元，較上季、去年同期收斂；營益率 - 8.5%，季增 4.5 個百分點，年增 0.8 個百分點；稅後虧損 4.4 億元，較上季、去年同期收斂，每股虧損 0.6 元。

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針對外匯波動問題，彭双浪表示，美元對台幣匯率每變動 1%，對公司獲利率影響約 0.4%，面對台幣急劇升值帶來的成本壓力，富采已對外匯部位採取高比例避險措施，負險比例非常低，對財務影響在可控範圍內。

彭双浪指出，目前關稅政策對富采直接課稅影響有限，產品直接出口至美國的比例不高，但仍在評估可能出現的連帶效應對客戶採購與終端產品定價的影響。

富采財務長劉興嘉提到，第一季雖逢傳統淡季及春節假期，但受惠於關稅預期帶來的提前拉貨效應，車用、智能感測及電視背光等應用領域業務穩健成長，帶動整體營收上漲，富采也持續優化產品組合並強化成本控管，使本業虧損較前一季明顯收斂。

劉興嘉表示，第一季雖仍有營業虧損，但營業活動仍為現金流入，截至季底現金約有 136 億元，扣除營運借款後的淨現金約 121 億元，顯示財務結構仍維持健康穩健狀態。