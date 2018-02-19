〈狗年產業景氣展望〉DRAM今年供需穩定 記憶體廠商持續獲利的好年

DRAM 價格走出一波史上時間最長的多頭行情，從 2016 年下半年起漲，去年一整年持續上漲，今年首季更續漲，有機會連 7 個季度走揚，記憶體相關廠商包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、威剛 (3260-TW) 等一致認為今年 DRAM 供需穩定，法人看好，相關廠商今年仍是持續獲利的好年。

NAND Flash 同樣從 2016 年下半年起出現供不應求的市況，直到去年第 4 季才趨於緩和， TrendForce 指出，今年上半年受淡季效應影響需求走弱，產業面臨小幅供過於求的情況，下半年需求回升及 NAND Flash 原廠穩健擴充產能，可能再度供不應求，價格跌勢也將停止。

DRAM 廠南亞科總經理李培瑛認為，今年上半年動態隨機存取記憶體 (DRAM) 供需穩定，第 3 季是旺季目前沒有悲觀的事情，樂觀看待上半年價格有機會持續上揚微幅上漲；他強調，如果韓廠擴產規劃沒有改變，今年到明年的 DRAM 的供需都會呈現穩定的情況。

李培瑛表示，以三星、海力士目前所說的產能增加部分來看，市場將呈現穩定，預期今年 DRAM 供給溫和成長；在需求部分，今年伺服器 DRAM 需求成長可期，成長動能除來自資料中心外，還包括電信商換機潮等的潛在商機，隨著 5G 及 AI 人工智慧興起，加上各種雲端服務增加，都帶動伺服器 DRAM 需求；另外，PC 市場主要以商務機及電競機種銷售為主。

李培瑛表示，今年在手機市場部分，AI 逐步導入高階智慧手機，可持續帶動記憶體搭載量攀升的中高階安卓手機；消費性市場受惠運動賽事來臨，包括冬季奧運、足球賽等，可望刺激電視、機上盒及相關網通產品需求增加，另外，挖礦機、遊戲機及智慧語音助理等需求可持續推升 DRAM 需求動能。

華邦電總經理詹東義也在法說會釋出今年 DRAM、Flash 市況健康的看法，他表示，華邦電在 DRAM、NOR Flash，及 SLC NAND Flash(單層式儲存型快閃記憶體) 3 大產品線需求都很強，全年營運維持穩健。

威剛表示，由於全球三大 DRAM 廠新增產能有限，預期今年供給仍將吃緊，即使上半年邁入消費性電子產品傳統淡季，DRAM 價格也有所支撐。

威剛說，今年在電競、雲端及資料中心應用依舊快速成長下，持續看好今年全年 DRAM 市況仍將有不錯表現；另外，NAND Flash 雖然面對淡季壓力，但價格可望先跌後穩，有助於帶動終端市場需求回溫。