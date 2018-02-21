盤前財經大事搶先讀2018年2月21日

今日操盤前瞻

台股開紅盤

美國 1 月成屋銷售

日本 2 月製造業 PMI

韓國 1 月 PPI

歐元區 2 月綜合 PMI



富智康去年盈轉虧 料虧損少於 5.25 億美元

富智康 (2038-HK) 發盈警，預期去年業績將由盈轉虧，料去年錄得綜合淨虧損約 5.25 億美元或以下，前年則錄得綜合純利 1.36 億美元。公司預期去年營業額將超過 120 億美元，高過前年 62.3 億美元。閱讀全文...



〈鉅亨主筆室〉理論驗證發現：道瓊「超漲」5,222.08 點！

國際金融投資銀行認為，由於美國 Fed 將會加速緊縮貨幣政策腳步；因此美國政府 10 年期公債殖利率，會由目前 2.99% 上揚到 3.5% 以上。3.5% 的 10 年期債券殖利率水準，是怎麼樣的一個場景？由近年來發生過的歷史資料檢視，這時候是歐洲主權債務危機、風起雲湧之際、時間是 2011 年中；希臘主權債務危機，就是從 2011 年底爆發、在 2012 年 6 月時候達到最高峰。閱讀全文...



美債券殖利率進入上升週期 72 年來首見 股市憂心？

美國債券市場的多頭走勢可謂已告結束，因為市場進入了 72 年來所未見階段：殖利率上升週期。Yamada 技術研究顧問公司分析師雅曼達 (Louise Yamada) 上週四告訴 CNBC 說：「我們認為，36 年的下降殖利率週期已經結束。」閱讀全文...



美限鋼鐵鋁材進口 歐盟警告將報復

歐盟委員會昨 (20) 日表示，已向美方表達對其可能採取措施遏制鋼鐵和鋁材進口的擔憂，並警告倘歐盟相關行業受到打擊，將向美方採取報復。閱讀全文...

自金融危機以來 美國銀行業遭罰款高達 2430 億美元

根據週二公布的統計數據顯示，自金融危機以來，美國銀行業遭罰款金額高達 2430 億美元。這些罰款中，大部份係因在房市泡沫期間，銀行業者在有關包裝於債券中的抵押貸款品質，誤導了投資人。閱讀全文...