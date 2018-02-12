說「牛市」已死言之過早 大摩：投資者尚未從股票市場轉移

最近一週，美股波動加劇，投資者感到恐慌。S&P 500 指數與道瓊指數紛紛跌入修正區，而在 Fed 預計將升息，以及通膨走高情況，投資者正在找尋出場時機點。但樂觀人士認為，這波修正是市場過度擴張的自然現象，而不是牛市的終結。

海港全球證券 (Seaport Global Securities LLC) 的總體策略師 Richard Hastings 表示：「牛市還沒有結束，它正在獲得一個更好的價格，所以它可以重新開始。許多股票的股利殖利率和利率之間的關係都變得混亂，市場正在重新調整秩序。」

僅管如此，要投資者在這時候保持冷靜，大概要有鋼鐵般的意志力，VIX 恐慌指數在 2 月 6 日一度攀升至 49.21，為 2015 年 8 月以來的高點。

根據美銀美林證券的數據，截至 2 月 7 日的一週，共有創紀錄的 306 億美元資金流出股市，主要外流原因為美國大型股、科技股與醫療保健股票的基金贖回。而美銀美林衡量市場情緒的牛熊指標 (BofAML Bull & Bear Indicator) 從 8.6 下跌至 8.5，但仍處於「過度看漲」區域，這是對風險資產 (如股票) 的賣出信號。

牛熊指標超過賣出指標 8

倫敦資本集團研究主管 Jasper Lawler 認為，有理由相信市場尚未觸底。他在報告中寫道：「儘管全球經濟健康，但擔心債券殖利率上升很容易引發產生熊市。事實上，通常熊市都是因為這樣發生的，因為股票市場的未來折現機制。」

10 年期美債殖利率在上週上漲 8 個基點，達到 2.86％。但 Lawler 指出，股市平均每 18 個月即會發生一次 10％的市場調整，所以美股市場近期暴跌屬於「非常正常的現象。」

而事實上，投資者尚未完全逃離股市，大摩的定量分析師 Brian Hayes 強調，近期拋售中並未出現「安全投資轉移跡象」(Flight to Quality)，或顯示投資者對股票興趣正在減弱。他在報告中說：「通常情況下，隨著投資者越來越厭惡風險，高質量的、防禦性的和超高市值股的表現會跑贏大盤，但情況並非如此。」

同時，Fundstrat Global Advisors 的管理合夥人 Tom Lee 繼續表達對市場的信心。他認為市場仍然很好，但一定要找到它的立足點，而人們對於高利率會影響股市的想法，應該很快會被重新評估。

他指出，投資者應該注意，在 1950 年至 1973 年之間，至少發生 5 次股票在利率提升後大漲的事件。