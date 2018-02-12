繫好安全帶 Barron's：市場波動率來了

經歷上周的市場的劇烈波動之後，對投資人來說，接下來還需要繼續做好心理準備，因為動盪短期內仍未結束。

據《Barron's》報導，上周股市的快速下挫，反映了投資人心理上的重大變化。過去，投資人認為在經濟強勁成長之下，升息是可以接受的。現在，他們擔憂通膨急升，可能讓升息步伐高於預期，再加上 Fed 新主席鮑威爾 (Jerome Powell) 上任，增加了未知的變數。

投資人重新看待市場環境

Bryn Mawr Trust 執行長 Ernest Cecilia 指出，寬鬆貨幣政策為股市製造了安全網，但現在已經改變。

雖然外界仍有理由相信，牛市還會持續，但比起過去 2 年，投資人勢將更加戒慎恐懼。

SunTrust 諮詢服務公司首席市場策略師 Keith Lerner 相信，這是次恐懼與貪婪的拔河，怕錯過的人想進來，而已經獲利的想及早離場。

股市連續未見 5% 修正的情況終結 (圖表取自巴倫周刊)

史上最長、404 個交易日未見 5% 修正的時期正式結束，前次修正是 2016 年 2 月，當時股價大跌了 15%，投資人擔心中國經濟成長可能放緩，最後看來，這是一次虛驚。而這次又將如何？

長期來看，這次仍可能只是一次牛市的波折，但投資人的痛苦已經更加明確。

對通膨與債市的緊張擴散

Jones Trading 首席市場分析師 Michael O'Rourke 認為，根源在於投資人正改變股市優於債市的看法。過去幾年，人們認為股票比債券便宜，但在殖利率上揚之後，人們對股價的看法將會重新調整。

美國 10 年期國債殖利率周五收於 2.83%，明顯高於 2017 年底的 2.41%。Nuveen 資產管理公司首席股票策略師 Bob Doll 認為，這種上漲速度，超過了股市所能承受的。

美國 1 月時薪增幅高達 2.9%，釋放了市場通膨惡魔。接下來還會公布通膨數據，無疑將繼續挑動投資人的緊張神經。

許多人把股市上周的動盪歸咎於程式交易，但這並非全部，市場仍可感受到對通膨、對殖利率上升的潛在威脅。

道瓊出現急殺修正 (圖表取自巴倫周刊)

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 認為，市場似乎對通膨過度擔憂，離快速通膨還遠，殖利率也沒有那麼快飆漲的理由，股市的快速下殺是缺乏理性的賣壓所致。

經濟基本面仍佳

deVere Group 國際投資策略師 Tom Elliott 相信，經濟強勁的基本面，說明這次股市下修反應過度。更強的經濟成長有利於企業獲利，也就有利於股市。如果通膨會帶動債券殖利率上升，那麼要避險的話，反而要進入股市。

如果這次調整有好處的話，那就是股票變得比前幾天便宜得多。依據對企業獲利的預估，標普 500 的本益比，已經由 1 月高點時的 18.8，現在降至 16.7 倍。

美股本益比急速下挫 (圖表取自巴倫周刊)

一些看漲的策略師認為，修正對牛市的長期來說，是個積極的信號。EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示，這不是市場結束的開始，而是長期向上的正常回調。全球經濟成長良好、獲利優於預期，預期市場還會繼續走高。

關鍵可能仍在 Fed 收緊的腳步。Lerner 認為，如果最終收縮的步調超過投資人預期，對一般大眾可能是好事，對華爾街卻不是。

無論如何，雖然熊市的威脅仍然不高，但 2 年來只漲不跌的市場，也已經正式結束了。