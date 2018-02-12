美股修正結束了嗎？歷史數據顯示還有一段陣痛期

華爾街和投資者，最近關注的問題為美股修正是否已結束，《MarketWatch》引用 Bespoke Investment Group 對過去股市修正的分析數據，歷史經驗顯示修正有很大的可能還沒結束。

美國投資研究機構 Bespoke Investment Group，分析自 1928 年來，S&P 500 指數共 95 次的修正，中位數的修正下滑率為 16.4%，而中位數修正期為 64 天，若 S&P 500 指數跌至此中位數水平，則約會下探 2400 點，投資者要為此做準備。

1928 年至 2018 年間，共出現 95 次修正，中位數跌幅為 16.4%

負責研究的小組於部落格中寫道：「請記住，這些數字是中位數，當中有 11 個修正的下降幅度低於 11%，但也有一些下降幅度超過 20%(進入熊市)，就修正期長度而言，非常沒有固定性，有些修正僅持續三天，有些長達一年多。」

即使最近美股出現虧損，但股票在過去幾個月裡已展現強勢漲幅，道瓊指數在過去 12 個月上漲近 20％，S&P 指示漲 13.4％，而納斯達克綜合指數在大型科技公司表現帶動下上漲 20.5％。

根據金融部落格 SentimenTrader 的數據，這兩周的修正，為美股自 2016 年初以來，首次出現從高點下滑 10％的跌幅。而根據從 1897 年以來開始記錄的數據，週四 (8 日) 道瓊指數的跌幅，為跌至修正區域的速度為歷史上第 4 快。

市場進入修正其實是很長見的，平均每 11 個月發生一次，但因為 1929 年至 1933 年的景氣大蕭條，修正頻率被拉低，而美股已約兩年沒有修正，分析人士指出，長時間沒有出現修正才是反常的現象，目前的下跌是正常。

Bespoke 寫道：「如果我們只看二戰後的時期，那麼在 73 年的時間內，共出現 55 次修正，修正頻率則為 16 至 17 個月。」

Bespoke 並沒給出修正會停止的時間，報告指出：「不幸的是，在修正方面，沒有規定可循，而這樣可能會讓你面臨修正時感到害怕，你永遠不知道什麼時候會結束。」