本週操盤筆記 (0212-0216)：

一. 中國一月 M2 貨幣供給量：

隨著中國人行 (PBoC) 持續執行去槓桿的的緊縮性貨幣政策，市場預估，中國一月 M2 貨幣供給量年增率為 8.2%，仍是低於雙位數增速；惟社會融資規模估將自前月的 1.14 兆人民幣，大幅增長至 3.20 兆人民幣；新增人民幣貸款也估將自前月的 0.58 兆，大增至 2.00 兆人民幣。

二. OPEC、IEA 每月原油展望報告：

近一週國際油價出現顯著回檔，如 WTI 上週即下跌 7.07%、布蘭特原油 (Brent) 上週則大幅下跌 8.19%。

本週 OPEC、IEA 月度原油展望報告，投資人應審慎關注兩大機構對於未來市場需求之預估，而一些市場分析師示警，伊朗正有意在當前的油價水平上擴大增產，再加上美國頁岩油產量屢創新高，原油供給正在持續攀升。

三. 美國一月消費者物價指數 (CPI)：

當前美國債市正受到通膨預期推升，殖利率出現快速上漲，上週五 (9 日) 十年期美債殖利率已進一步來到 2.858%，再刷新近四年新高。而隨著美債無風險利率的持續上升，也正對全球股市的股利殖利率，出現嚴重的競爭、比價效應。

本週美國將公布一月 CPI 月增率，目前市場預期為 0.30%，將大幅超越前月的 0.10%，顯示美國的通膨趨勢，確實已在快速升溫。

四. 台股、陸股、韓股、港股休市：

本週台、陸、韓、港股皆陸續休市，其中台股週一 (12 日) 為封關日，週二 (13 日)、週三 (14 日) 僅執行結算交割業務。

台股本次農曆年節的休市期間為 13-20 日、陸股本次農曆年節的休市期間則為 15-21 日、韓股 15-16 日亦休市。