易方達: 將推港股通基金 料港股中長期走強

易方達港股通紅利基金擬任基金經理唐建卓，為準備發行港股通基金產品進行約40場路演，並發表隨感。節錄如下:

由於易方達港股通紅利基金將於年後發行，近期我一直忙碌于在各地路演，前後加起來與投資者已經進行了約有四十場的路演交流。溝通下來，我感受最深的是不管機構投資者還是一般投資者，目前都對港股市場的認識和接受程度大大提高了，我想這主要還是要歸功於香港市場2017年漲幅領跑全球，讓很多投資者獲利豐厚。

我們對香港市場2018年的核心觀點是港股中長期將會持續走強，主要是由於以下幾個方面的原因：

首先是全球經濟同步復蘇。對香港和新興市場來說，我們判斷這是新一輪新週期的開啟。

其次是國內企業盈利情況大幅改善。恒生指數2017年企業盈利增速超過20%，市場預期未來12個月恒生指數企業盈利增速仍有17%，我們認為這個較高的盈利增速會對港股進一步的上漲形成內在的支持因素。

第三目前港股市場的估值水準仍然較低。2018年恒生指數PE估值僅為14倍，恒生國企指數估值不到10倍，港股仍是全球估值最低窪地之一。

第四從資金面上，我們看到的是海外和內地資金都加速流入香港市場。目前海外資金仍然是大幅低配香港市場，我們認為2018年海外資金將有可能加速流入港股。整體南下資金占港股市場成交占比不到10%，市場預計未來這一比例有望達到30%。

第五，港股市場2018年新政不斷，將會大大啟動香港市場的活力。2018年，香港市場將會允許同股不同權的公司在香港市場IPO， 今年我們將會看到大量的優質企業在香港市場上市，例如估值已經超過1000億美金的小米，代表了中國智造，例如騰訊音樂，例如平安旗下的陸金所、平安好醫生都陸續會在香港上市。此外，H股全流通也將會大大激發上市公司在港股釋放業績的動力，香港市場和A股市場未來的ETF通、新股通等政策也將會吸引全球和國內更多的資金參與港股市場。

我們分析此次美股下跌的原因主要有以下幾點：

（1）2月5日晚美國公佈的非農資料，尤其是美國工人的工資增速超預期，由原來預期的2.5%的增長上升至2.9%，引發了市場對通脹的擔憂和未來美聯儲會加快收緊貨幣政策的擔憂；

（2）美國10年期國債利率快速上行，對市場情緒產生了明顯的負面衝擊；

（3）2月5日鮑威爾正式就職宣誓就職新任美聯儲主席，取代前任主席耶倫，市場對於新任主席是否會有政策上的變化出現了一定的擔心；

（4）美國大部分上市公司進入靜默期，上市公司按規定無法回購公司股票。

最後，我們認為美國市場對香港市場的影響只是短期的情緒影響。我們認為短期來看，香港市場經過這幾日的大跌之後，市場其實釋放掉了相當一部分前期上漲過快和超買的壓力。隨著時間的推移，我們認為這幾天全球市場的波動終將會被時間所淡化。中長期來看，恒生指數較高的盈利增速水準將對港股進一步上漲形成內在的支撐因素。

在全球經濟同步復蘇、國內企業盈利大幅改善、港股估值較低、資金持續流入香港以及新政不斷的大背景下，我們預計港股市場在經歷一、二季度的震盪調整後，有望重拾上升趨勢。

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