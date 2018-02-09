羅傑斯再放「崩潰論」：熊市肯定會來 且是「生平最慘烈一次」

摘要：華爾街傳奇投資人羅傑斯（Jim Rogers）近日再度放出「崩潰論」，稱下一輪股票熊市將比他此生所經歷的任何熊市都更為「慘烈」。他對本周四美國股市再度經歷拋售狂潮一點兒也不意外。

華爾街傳奇投資人、有「商品大王」之稱的羅傑斯（Jim Rogers）近日再度放出「崩潰論」，稱下一輪股票熊市將比他此生所經歷的任何熊市都更為「慘烈」。

在接受彭博社採訪時，羅傑斯給出了他這樣看的理由，金融危機之後，全球債務水平進一步升高，尤其是美公債務。「接下來一旦熊市開始，那麼可能就是我們這輩子經歷的最嚴重的一次熊市了。我認為熊市是會到來的。到處都是債務的身影，而且現在債務水平比以往要高得多。」但對於熊市何時到來這個問題，羅傑斯並沒有說是現在，也沒有給出一個具體的時點，但他對本周四美國股市再度經歷拋售狂潮一點兒也不意外。

過去一周內，美國股市經歷了驚心動魄的暴跌和震盪。最初的一輪大幅下挫始於上周五美國非農就業數據公布，薪資水平的靚麗數據引發市場對於通膨的擔憂，進一步對聯準會加快升息進程的擔憂情緒立即在市場蔓延。本周美股進一步下挫，周一「閃崩」，周二大幅震盪後收跌，周三反彈之後，周四以更為「暴力」的勢頭崩跌。

在本周美股的四個交易日中（2 月 5 日 - 8 日），世界上資金規模最大的 ETF——SPDR 道瓊工業指數 ETF 累計流失近 200 億資金。資金的倉皇出逃是否意味著熊市到來，現在下結論還為時過早，但市場的劇烈波動已經把在美股長期以來牛市的歡樂中沉浸的投資者喚醒。

羅傑斯對債務問題的擔憂並不是最近才開始的，去年早期，羅傑斯就曾表示，巨額的債務積累和資產估值的不合理，造成全球經濟比 2008 年時更加脆弱，下一場金融危機將是「我生平見過的最大危機」，而引爆下一次危機的可能是養老基金的崩潰，或者是一些不可預見的事情，他表示：

危機總是從我們不注意的地方開始。2007 年，冰島率先爆發危機，（這個國家很小），人們好奇「冰島是一個國家嗎？他們有金融市場嗎？」隨後愛爾蘭爆發危機，再然後貝爾斯登、雷曼兄弟破產。這是一個螺旋過程。



下次危機可能起源於一個美國的退休金項目破產，實際它們很多已經破產。可能在一些我們看不到的國家，也可能是戰爭或者各種各樣的事情。

羅傑斯預言未來十年之內，世界石油貿易將向亞洲轉移。對於中國推出以人民幣計價的原油期貨，羅傑斯認為，這將改變當前以美元為主導的原油行業的「遊戲規則」。他還認為美國在貿易關係方面採取的強硬立場，將會導致美國自己受到最大的傷害。早些時候新聞顯示，今天中國證監會宣布，將於今年 3 月 26 日正式啟動原油期貨掛牌交易。

『新聞來源／華爾街見聞』