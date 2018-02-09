羅傑斯：暫不買入任何國家股票 特大股災或在明後年

北京時間9日消息，美國投資大佬吉姆-羅傑斯周五接受香港媒體采訪時表示，美股已累積大量升幅，此次下跌屬于正常回調，并預計美股會繼續下跌，但不會感到擔心，相信待3月聯儲議息完畢，不明朗因素消除，美股就會調頭向上。

羅傑斯稱，暫時會靜觀其變，不會買入任何國家的股票。此次美股及港股暴跌，源于通脹升溫推高加息預期。但其實，加息步伐或加快早在預期内，若投資者對于加息預期感到驚訝，說明他們沒有做足功課，沒有緊盯新聞。

他估計，美國10年期債息會繼續向上，但他自己沒有賣出美國國債，隻賣出了美國垃圾債。他還提醒投資者不要胡亂入市;要留意股份估值，那些股價越快沖高的股份就越危險。

羅傑斯重申，預計2018年不會有特大股災，特大嚴重股災將會在2019年或2020年爆發，并將是有史以來最糟糕的熊市。

較早時羅傑斯接受彭博采訪時稱，下一個股票熊市可能是他生平所見的最大熊市，因為全球經濟自金融危機以來已經積累了更多的債務，美國更是如此。

來源：新浪綜合

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