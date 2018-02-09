摩根大通：當前的美股危機和2015年8月那輪人民幣衝擊一模一樣

摘要：在摩根大通 Marko Kolanovic 看來，從系統流動性和程序交易流動性角度看，這次美股暴跌和 2015 年 8 月一樣。規模最大、速度最快的拋盤來自於對標普 500 看跌期權進行的伽馬對沖。他還暗示，無需過於擔心。

美國股市突如其來的暴跌和瘋狂的波動讓交易員和策略師們忙瘋了，狂野程度讓從業多年的「金融老兵」都沒料到。

摩根大通宏觀量化與衍生品策略團隊全球負責人 Marko Kolanovic 前所未有地一周連發三份報告。他在周一還認為美股當時的暴跌只是技術性回調，預計不會出現系統性拋售，「最糟糕的時期已經過去了，或許是抄底良機」。然而後來的事實讓他察覺，當前的美股暴跌危機要比他之前的預計嚴重得多。

Marko Kolanovic 認為，目前的股市危機讓人感覺似曾相識，「從系統流動性和程序交易流動性的角度來看，它和 2015 年 8 月的那波完全一樣」：

它始於趨勢追蹤者的避險行動、做空波動性部位平倉、以及風險平價基金的激進拋售。和當年的 8 月 24 日一樣，迄今為止，規模最大、速度最快的拋盤來自於對市值數兆美元之巨的複雜的標普 500 看跌期權進行的伽馬對沖（gamma hedging），這次還伴隨著複雜的 VIX 期權。

以期貨市場深度來衡量，和年初數周相比，流動性降低了 90% 左右。當波動性回歸之時，比如周一的 5% 那種，掛鈎波動性的各種策略就會行動起來，使得流出股市的資金增加，這些讓投資者緊張不安。

風險平價和趨勢跟隨策略會在波動性上升時傾向於賣出。近期股市大幅波動，這些基金可能隨著時間的推移而出售股票等風險相對較高的資產，這會在一定的情況下造成持續的市場波動。

當年中國央行公布人民幣兌美元匯率中間價報 6.2298，較上一個交易日貶值 1136 點，下調幅度達 1.9%，創出了歷史最大單日降幅。消息之後，舉世震驚，全球股市重挫。滬指暴跌 8.49%，台灣、日本、韓國、香港、澳門股市紛紛慘跌。隨後開盤的歐洲股市和美國股市收盤狂跌，道指當時狂瀉逾 1000 點。

值得注意的是，美銀美林分析師在 2015 年 8 月股市暴跌的一周前， 將聯準會升息的可能性稱為美股的「終極風險」。這一次，很多分析師將美股大跌的原因之一歸結為市場對聯準會加快升息腳步的預期濃烈，因薪資快速增長引發了通膨走高的預期。

與當時略有不同的是，當年的「黑色星期一」出現了股債雙殺，而美債本周一非但沒跌，反而還小幅上漲了，10 年期美國公債殖利率跌至 2.766%。

這不是唯一的差異。Marko Kolanovic 注意到，現在與 2015 年 8 月之間最顯著的差別在於：到目前為止，暴跌危機只是侷限在股市里：

對於美國股市而言，這次很像是 2015 年那場危機，其他資產類別並沒有相似性。

這是為何？他解釋道：

因為二者之間存在一個巨大的宏觀層面或者說基本面的差異。當年，包括中國在內的新興市場出現了一些糟糕局面，信用利差陷入危機，大宗商品價格暴跌，全球經濟增長疲軟。人們有理由擔心經濟衰退。

現在就不同了，甚至可以說完全相反。全球經濟增長持續強勁， 美國企業盈利處於歷史最高水平大宗商品價格保持穩定，美元疲軟。

至於為何本周美股，或者說道指出現第二次點數跌幅超過 1000 點的暴跌，Marko Kolanovic 認為，主要是緩慢、但確定的波動性充斥在每一個角落，特別是在利率市場，債市的波動蔓延到了股市。

他對美債殖利率的飆升並不是特別的擔憂，認為十年期美債殖利率遠超 3% 不是一個大問題：

談及近期市場對美債殖利率攀升的憂慮，我們注意到，在 2010 至 2013 年期間，殖利率就曾升穿 3%，不過那是在全球經濟增長疲軟的環境裡。

對於美股的短期前景，路透社援引 Meridian Equity Partners 高級管理合夥人 Jonathan Corpina 的話稱，「塵埃尚未落定，我認為買家和賣家都想弄清楚，市場究竟會何去何從。我認為，在情勢變得明朗之前，未來幾日還將繼續保持目前的走勢。」

『新聞來源／華爾街見聞』