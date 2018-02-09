美銀美林：市場動盪時 可躲入蘋果的庇護

美銀美林集團的分析師認為，在市場動盪股價大跌時，蘋果 (AAPL-US) 的股票將可以倖存，因為其擁有健康的資產負債表與充足的現金後盾，重申對蘋果股票「買入」的評級。

美銀美林分析師 Wamsi Mohan 在周四給客戶報告中指出，蘋果為在波動的市場中，可購入的股票，他們擁有別家公司沒有的現金後盾。

Mohan 表示：「在市場動盪時期，我們轉向槓桿率低、現金餘額高、估值具有吸引力的大股，蘋果擁有上述條件、並具有未來成長的機會，蘋果龐大的現金餘額，提供公司拓展新市場的機會。」

Mohan 重申了他對蘋果股票的 220 美元目標價格，周四蘋果收盤價格為每股 155.15 美元，而目標價格 220 美元的預測，代表蘋果屆時的市值將達 1.1 兆美元。

蘋果股價日線走勢圖

美銀美林預測，蘋果今年將提高 10％的股息，而在今後兩年，每年約能創造 500 億至 600 億美元的自由現金流量。Mohan 與計蘋果將在 4 月宣布新的買入庫藏股計劃。

同時 Mohan 告訴投資者，不要為了 iPhone 銷量減少感到太擔憂。他寫道：「儘管 iPhone X 的銷售量可能低於華爾街分析師預測的數量，但我們認為在 2019 年，銷售量與調整後的平均價格 (ASP) 將會成長，使毛利率提升，此外，蘋果的服務事業體仍是未來成長主力。」

另一方面，巴克萊銀行認為，iPhone 銷售的減緩，可能跟蘋果提供低價電池更換有關係，因此需要買入新手機的消費者減少，此政策可能導致蘋果少賣 1600 萬支 iPhone。巴克萊對蘋果的評級為「中立」，目標價格每股 170 美元。