為何股市短時間難平靜？分析師：關鍵在債券殖利率升太快

在美股快速下修之後，投資人大多擔心，如果只是修正，又會修正多久？分析師認為，由於當前債市不平靜，股市短期之間也很難穩定。

據《CNBC》報導，這波股市動盪，最早來自債市，市場預期， 10 年期美債殖利率升至 3% 要花費的時間，可能比先前預期的快得多。這種情況下，其實股市很難迅速平靜。

首先，債券殖利率的提高，似乎已難以避免。各國央行紛紛收緊政策，美國政府赤字擴大，也代表愈來愈需要擴大發債，都造成債市殖利率上升的壓力。

不過，這樣的趨勢，在周四美股暴跌後，出現暫時性扭轉，10 年期美債殖利率由當日高點 2.88% 回落至 2.81%。主要是投資人尋求避險，讓部分資金轉向債市，類似的情況在周一股市大跌時也曾發生。

美銀美林美國短期利率策略主管 Mark Cabana 表示，股市和債市將會互相作用。他表示，先前他預期年底殖利率到 2.9%，現在看來遠不止於此。技術上看，先觀察 2.98%，然後會是 3.28%。

10 年期美債殖利率格外需要關注。先前多數策略師今年的目標都在 3% 之下，但現在風險上升，有可能攀升至 3.25%。10 年期國債是所有投資人最熟悉的，因為它是許多貸款利率的基準，包括房貸。

分析師認為，殖利率所在的水準不是最大問題，問題在攀升的速度，太快速的上漲會讓全球股市都產生不安情緒。

B. Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 表示，目前是一個惡性循環。因為債券殖利率攀高，人們賣出股票，然後股市暴跌，讓殖利率回落，然後它又再次上升。

不斷攀升的殖利率，讓投資人需要重新定價手上的股票。Hogan 說，如今才 2 月，10 年期美債殖利率就已 2.88%，這實在是上升得太快了。

分析師認為，一個關鍵的水位是 3%，這是投資人的心理防線。如今只是靠近，就已經引起了股動盪。

National Alliance Capital Markets 全球固定收益主管 Andrew Brenner 認為，未來 36 小時中，10 年期美債殖利率隨時可能破 2.9%，那麼接下來就是看 3%。