美股漲跌難預料 多方、空方各有5個理由

近日美股大幅震盪，投資人疑慮揮之不去，對於未來走勢，多方、空方各有 5 個理由，看法分歧。

多方

一、經濟強勁：1 月美國就業情況良好，失業率僅 4.1%，降至 17 年新低，且企業獲利表現亮眼；華爾街分析師預期，標普 500 成分股獲利，可望成長逾 18%。

富國銀行旗下的富國投資機構 (Wells Fargo Investment Institute) 分析師 Sameer Samana 表示，整體經濟仍強。

二、小幅修正：美股在 1 月攀上歷史高點，漲勢趨緩，令投資人相當緊張，擔心大幅回落；週一美股走跌，讓標普 500 指數從 1 月 26 日高點，下滑 7.8%。

不過，高頻交易商 Virtu Financial 交易員 Matthew Cheslock 認為，「美股也到了該出現小幅修正的時候」。

三、政策利多：除稅改過關外，部分投資人樂觀期待，國會將盡快通過基礎建設立法，刺激經濟成長。

紐約 Matrix Asset Advisors 首席投資長 David Katz 認為，受惠於企業所得稅率大幅調降，許多公司獲利因此提升。

四、利率仍低：雖然投資人對公債殖利率攀升一事，感到憂心，但持多頭觀點者強調，與過去相比，利率還是偏低。

道富環球顧問公司 (State Street Global Advisors) 投資策略長 Michael Arone 說，利率和通膨確實上升了，但相較與過去，依然偏低，貨幣政策尚屬寬鬆。

五、長期看漲：儘管截至 2 月 6 日為止，標普 500 指數已從 1 月 26 日高點，下跌 6.2%，但到了年底，應可維持溫和上漲。

空方

一、通貨膨脹：投資人最大的疑慮，正是通膨快速上升，迫使聯準會 (Fed) 加快升息腳步。

德州 Per Stirling Capital Management 董事 Robert Phipps 指出，若升息步調加快，市場將陷入恐慌。

二、劇烈波動：之前美股一片大好，近日卻迎來劇烈波動，即使有人認為這是逢低進場時機，投資人也可能對股市感到不安。

Greenwood Capital 投資長 Walter Todd 分析，市場處於震盪階段，「過去幾天，美股遭受激烈衝擊，恐持續影響其表現。」

此外，瑞士信貸、野村證券皆宣布，停止交易反向追蹤 VIX 的交易所債券 (ETN)。對此，Todd 質疑，停止交易的決定，會不會忽略了某些系統性風險？

三、政局變化：美國與北韓之間的緊張關係、川普「通俄門」調查，以及 11 月的期中選舉，都可能影響美股走勢。

四、股價偏高：即使已回調，但對許多投資人來說，當前股價還是太貴了。JonesTrading 首席市場策略師 Michael O'Rourke 強調，我們所面對的，是個「昂貴」的市場，獲利空間有限。

五、Fed 政策：市場普遍預期，新任 Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell)，將延續前主席葉倫的政策方向，但 Fed 主席換人一事，已使市場不確定性攀升。

道富環球顧問公司投資策略長 Michael Arone 認為，在鮑威爾提出具體政策前，市場疑慮，恐難化解。