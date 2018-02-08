摩根大通：VIX衍生品的威力遠被低估，爆倉的XIV只是冰山一角

摘要：摩根大通認為，除了 XIV 被迫關張而引發廣泛關注之外，實際上多國養老金基金、主權財富基金和對沖基金都在做空 VIX。

做空 VIX 一度被市場視作穩賺不賠的交易。然而自上周五以來，全球股市劇烈波動，不少做空 VIX 的投資者慘遭爆倉。但是，對投資者來說，這可能僅僅是個開始。

本周一，隨著美股遭遇黑色星期一，VIX 指數狂漲。此前穩賺不賠的 VIX 空頭損失巨大，不少 VIX ETN（交易所交易單據）損失達 90% 至 95%。但摩根大通證券策略分析師 Kenneth Worthington 認為，這可能僅僅是市場對波動性相關衍生品反思的冰山一角。

摩根大通將提供 VIX 指數及其衍生品交易的芝加哥期權交易所（CBOE）的評級由買入下調到中性。

在周一 VIX 指數暴漲後，CBOE 的股價下挫 10.4%。

由於美股上周五以來劇烈波動，VIX ETP 的市值從 1 月底的 35 億美元一下縮水到只有 1.5 億美元。

但是這還不是最可怕的。Worthington 認為：

ETP 只是做空 VIX 交易中最直觀的一小部分。實際上，包括全球養老金基金、主權財富基金以及不少對沖基金在內的投資者都在做空 VIX。在 VIX 期貨的投資中，資管經理的倉位增長最快。2012 年底時，資管經理的投資僅占到 VIX 倉位的 5%，到了 2016 年底時，這一比例達到了 25%，今年 1 月底，這一比例飆升至 37%。

Worthington 認為，隨著做空 VIX 的投資者爆倉，接下來承壓的將是 VIX 期貨和期權的空頭。據摩根大通的數據，VIX 期貨和期權占到了 CBOE 大約四分之一的營收。其中 VIX 期貨對 CBOE 增長的貢獻更顯著，從 2016 年 1 季度到 2017 年 3 季度，其營收翻了一倍。

回溯歷史，Worthington 發現，在 2011 年 7 月時，由於美股下挫，VIX 大漲，VIX 及 VIX 期貨、期權空頭在當時也蒙受過一次損失。不過，彼時 VIX 市場規模不大，ETN 等衍生品市場尚在形成階段，因此，對市場的影響不如此次 VIX 調整這麼大。

2011 年 7 月下旬，在經歷了一年的上漲後，美國股市出現回調。兩周多時間裡，標普 500 下挫大約 17%，VIX 指數從 6 月 22 日的 17.6 飆升至 8 月 8 日的 48.0。8 月中旬，VIX 下降到 31，並在 31-45 之間波動，直到 10 月初。

在 2011 年，VIX ETN 的規模大約有 20 億美元，但以長線交易為主，而非短線交易。前不久剛剛爆倉的 XIV 在當時還是剛剛面世的新產品，SVXY 也到了 2011 年底才上市。

『新聞來源／華爾街見聞』