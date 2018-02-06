〈黑色星期一〉「恐慌指數」VIX飆破50！創2015年8月以來新高

美股連兩天大跌，亞股、歐股也哀鴻遍野，有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX) 週二 (6 日) 一度飆破 50，創 2015 年 8 月以來新高。

上週五，VIX 攀升近 29%，至 17.31，創近 14 個月新高；週一，VIX 暴增 115.60% 至 37.31；美東時間週二上午，又進一步飆至 50.30，代表投資人預期，市場將出現劇烈波動。

台北時間晚間 8 點 50 分，VIX 降至 49.21。

VIX 從 50.02 降至 49.21。(圖：翻攝自 CNBC)

週二開盤前，美股期指一度出現「收復失土」跡象，標普 500 期指從大跌 2.3%，轉為上漲 0.68%；道瓊期指從重挫 3%，轉為小漲 0.08%；那斯達克期指也從下跌 2%，轉為上漲 0.89%。

台北時間晚間 8 點 50 分，標普 500 期指、那斯達克期指與道瓊期指，又全數走跌，分別下挫 0.50%、0.37%、4.60%。

CNBC 報導稱，即便美股期指一度由跌轉漲，但美股連兩天重挫，亞股、歐股也大跌，股票拋售潮已對全球市場情緒，造成負面影響，恐醞釀出另一波暴跌。

美股拋售潮，始自上週五；當天，美國勞工部公布最新統計，1 月非農就業人口新增 20 萬人，優於分析師預期 (18 萬人)，失業率 4.1%，持平於 17 年低點，且平均時薪年增 2.9%，為 2009 年 6 月以來最大增幅。

投資人預期，薪資大幅成長，恐推升通膨，讓聯準會 (Fed) 加快升息步調；受市場氛圍影響，美國 10 年期公債殖利率應聲升破 2.8%，攀至 2014 年以來新高，週五美股三大指數全數收跌。

週一，美股延續跌勢，道瓊工業指數一度重挫 1,600 點，創史上最大盤中跌點；美股市值蒸發約 1.25 兆美元，跌至 29 兆美元左右。

道瓊工業指數收跌 1,175.21 點 (4.6%)，至 24,345.75 點；標普 500 指數收跌 113.19 點 (4.10%)，至 2,648.94 點；那斯達克指數收跌 273.42 點 (3.78%)，至 6,967.53 點。

受美股連兩日重挫影響，週二亞股「趴成一片」，日經 225 指數收跌 4.73%，報 21,610.24 點；台股終場大跌 542.25 點，以 10404 點作收。

澳洲股市收跌 3.2%，創近 2 年半最大單日跌幅；香港恆生指數跌 1,631 點，跌幅 5.06%；韓國綜合股指跌 2.55%；新加坡、印度股指跌逾 3%；泰國、馬來西亞、印尼股指跌逾 2%。

除股市重挫外，週二國際油價也走跌，比特幣等加密貨幣，亦持續下挫。