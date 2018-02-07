一位VIX空頭慘敗的全記錄：一夜虧掉400萬美元 三年收入化為烏有

摘要：「我曾賺到的錢多得荒唐。我本打算買一套漂亮的公寓和汽車，又或者帶我父母去度假，但現在一切都過去了。」

世事難料，更別說是變幻莫測的資本市場。

美股波動率的強勢回歸讓一度「閉著眼睛就能賺錢」的做空 VIX 策略頃刻之間如大廈傾倒。覆巢無完卵，大到知名投行、對沖基金，小到散戶，都在這場「事故」中落得個百孔千瘡。

周二，美國網上社區 Reddit 上，一位用戶名為 Lilkanna 的 XIV 交易員發帖子訴說了自己的辛酸經歷：一夜之間損失 400 萬美元，這是他三年的收入，以及一些信任他的投資者的錢。

XIV ETN(交易所交易單據)是一種流行的做空 Cboe 標普 500 波動率指數 (VIX) 的方式。去年，市場波動率平靜地如同一潭死水，素有「恐慌指數」之稱的 VIX 大部分時候徘徊於歷史低位，這也使得通過 XIV 做空 VIX 成為 2017 年「最為擁擠」、號稱穩賺不賠的交易。

但就在周一，隨著美股崩盤，市場波動率飆升，VIX 波動率指數一度激漲 115.60%。與此同時，作為反向指標的 XIV 在盤後暴跌 87%，儼然成了交易員唯恐避之不及的滑鐵盧，市場上演一場集體割肉出逃的戲碼。

這位名為 Lilkanna 的用戶是在三年前開始涉足 XIV 交易，5 萬美元的本金快速增長至 400 萬美元，其中 150 萬美元屬於其他投資者。

Lilkanna 寫道：「我曾賺到錢的多得荒唐，它足夠用來請我的大家族吃上一頓豐盛的晚餐。我本打算買一套漂亮的公寓和汽車，又或者帶我父母去度假，但現在一切都過去了。」

更讓 Lilkanna 感到悔恨的是，他曾做多 VIX，直到幾天前放棄了這個策略。「我曾確信市場會出現調整，但隨著時間的推移，我的信念動搖了。愚蠢。太愚蠢了。我覺得自己像個傻瓜。」他如是寫道。

Lilkanna 反思了自己做交易的心路歷程:

許多事你永遠不會預想到，直到它擊中你。你總聽說別人得癌症，別人在大街上被隨意殺害，又或者別人是如何傾家蕩產的噩耗，但有時你會發現你很難你相信這樣的事情會發生在自己身上。

我在兩年半的時間裡，從 5 萬美元開始，一路交易到 400 萬美元，這個過程中，我開始使用越來越多的槓桿，開始變得不那麼認真。是什麼出錯了？是傲慢和愚蠢。

此前公開數據顯示，手中持有最多 XIV ETN 的瑞信銀行，或將成為本輪恐慌出逃的最大輸家。

公開數據顯示，瑞信手中的 XIV ETN 部位高達 479 萬單，按照周五收盤價 115.55 美元 / 單計算，總價值逾 5.5 億美元；而在 XIV ETN 隔夜大跌收於 15.43 美元 / 單之後，瑞信所持有的部位帳面價值大幅縮水 4.8 億美元，已不到 0.7 億美元。

瑞士信貸不僅 XIV ETN 的最大的持有者，同時也是這個產品的創造者，在這次暴跌後，瑞信已決定終止這項產品。

周二瑞信宣布將停止 XIV ETN 交易，最後一天交易該產品的日期是 2 月 20 日。導致此次清算的原因是瑞信認為該產品已經無法追蹤其應該追蹤的情況——平靜的市場。

其他多個押注平靜市場，做空恐慌指數 VIX 的工具，包括野村證券旗下的一款類似產品，ProShares 做空標普短期恐慌指數 ETF（SVXY），也於昨日盤後暴跌之後，被暫時停盤。在多倫多證券交易所交易的 Horizons 標普 500 短期每日反向 ETF 也於周一盤後宣布停止交易，並暫停贖回。

『新聞來源／華爾街見聞』