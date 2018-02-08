德意志最大股東中國海航面臨破產危機 德銀恐受牽連？

中國最大集團海航集團 (旗下七間上市子公司已停牌) 上週因無法給付將於下週 (2 月 16 日) 到期的 170 億人民幣信託產品，正面臨破產風險，目前更面臨未來幾個月的債務問題。雖然是下週到期，但中國中信銀行有權利提前收款。

同時，海航也被爆在鳳凰金融借款，鳳益盈 - HHSY 的產品未能按時給付，同樣視為是逾期違約行為。

花數百億併購其他標的物的海航，目前背負著大約 1000 億美元債務，預計上半年將釋出 1000 億人民幣 (約 160 億美元) 資產。 該公司之前曾在全球範圍大舉收購，包括取得德意志銀行 Deutsche Bank (DB-US) 和希爾頓酒店 Hilton (HLT-US) 等公司股權。

海航企業債已被 S&P 下調至「B」等級，較「投資級」低了 5 階。而近期海航的償債壓力，就是海航將於 2018 年第 1 季到期的 150 億人民幣，以及 2019 年 6 月到期的 280 億美元短期債務 (大多來自於購買德意志及希爾頓股權)。

目前海航持有股份的航空公司為海南航空、雲南祥鵬航空、天津航空、長安航空、山西航空、及烏魯木齊航空。

中國四大槓桿過高的集團為海航、安邦、恆大、及大連萬達集團。

《ZeroHedge》報導，目前不止海航面臨危機，其入股企業德意志銀行也面臨著股價下跌的風險。因海航持有的德意志股份為 9.9% (約 40 億美元)，為最大股東，海航可能低價釋出股權，避免母集團的破產風險。

投資機構 Mainfirst 已將德銀股價評級，自「持平大盤」下調至「劣於大盤」，並把目標價下調。德意志銀行股價週三 (7 日) 股價下跌 2.54% 至 16.09 美元。

德意志銀行股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

彭博分析師 Daniel Regli 也認為，因海航為德銀的最大股東，故德意志恐怕成為「準備被海航賣出的資產」，拖累德銀股價創下 2016 年來新低。