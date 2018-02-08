美股回檔是健康的 Fed官員：2018年很可能升息3次

達拉斯 Fed 分行主席 Robert Kaplan 日前表示，長時間上漲後，美股出現回檔，是健康的；他週四 (8 日) 進一步強調，股市震盪，不影響他的立場，「Fed 今年很可能升息 3 次」。

Kaplan 週四出席德國法蘭克福的 1 場商業會議，他在接受採訪時指出，對於近期美股震盪，他保持「高度警覺」，且會觀察這波回檔對實體經濟的影響。

日前受訪時，Kaplan 說，長時間上漲後，美股出現回檔是健康的，「我所關注的是，這波回檔是否會對金融環境或經濟基本面產生影響；但，就當前情形來看，我不這麼認為。」

Kaplan 預估，2018 年美國失業率將低於 4%，優於充分就業水準；他也說，經濟成長將達高峰，2019、2020 年會逐漸趨緩。

克里夫蘭 Fed 分行主席 Loretta Mester 之前也表示，失業率可在 2018 年底降至 4% 以下；至於 2% 的通膨目標，將在 1 到 2 年內達標。

她認為，若經濟情勢如上述預估，2018、2019 兩年的利率，會進一步調升，情況和 2017 年很相似，她樂見 2018、2019 年，各升息 3 至 4 次。

2017 年，Fed 升息 3 次，聯邦基金利率區間從 1.00% 至 1.25%，提高到 1.25% 至 1.50% 之間。