地震頻傳光住宅地震基本險恐不夠建議還可以這麼保

花蓮 2 月 6 日發生芮氏規模 6.0 級地震，造成多起傷亡，多處建築物毀損或倒塌，後續更引發逾百起的餘震，而目前國內有投保住宅地震基本險的有效保單約 288 萬餘件，相較全國住宅戶數 860 萬餘戶，平均投保率僅 33.55%。金管會及產險業者除提醒屋主提早投保，由於住宅地震基本險僅承保建築物，加上理賠上限只有 150 萬元，建議可依實際需要加保其他地震保險，以提高保障轉移風險。

目前市場上常見地震險商品包含住宅地震基本險、超額地震險及擴大地震險等，其中住宅地震基本險是 921 大地震後推動的政策性保險，須與住宅火險同時購買。不過，國泰產險火險部協理何子健指出，住宅地震基本險是承保損失是建築物因地震事故發生，導致全損或損失程度達 50% 以上者，而且保額上限只有 150 萬元，因此，民眾若對於保額上限或損失認定方式有不同需求，建議可另加保超額地震險或擴大地震險。

金管會也指出，為提高民眾住宅因發生地震可能導致財物損失保障，目前除住宅地震基本保險外，產險業也開發多項附加地震保險商品，民眾可依實際需要加保，如擴大地震保險（不動產增加保額，動產另行約定）、超額地震保險（不動產增加保額）及輕損地震保險（不動產及動產非全損保障）等附加條款。

所謂「住宅地震基本保險」是承保「住宅建築物」直接因地震震動、地震引起的火災、爆炸等事故所致的「全損損失」，年保費約 1350 元，保額上限 150 萬元，另有臨時住宿費用，上限 20 萬元。不過，由於地震發生時非必然造成建築物全損，因此，金管會建議民眾可視自身需求評估加保輕損地震保險。

而「輕損地震保險」除承保建築物外，「屋內的動產」也屬其保障範圍，金管會說，該險種主要是對地震造成房屋的中小型損失提供保障，例如牆壁龜裂、地磚隆起、玻璃碎裂、廚櫃或家電摔落等，不過，各保險公司承保範圍有所差異，建議民眾投保前，先詳細檢視保單條款。

至於「超額地震險」，產險業者指出，承保範圍同住宅地震基本險，加保建築物重置成本超過 150 萬元以上部分，以保額 150 萬元為例，年保費約 1830 元，而理賠需經地震險合格評估人員評定為不堪居住必須拆除重建（全倒）、或非經修建不能居住且修復費用為重置成本 50% 以上（半倒）者。

另還有「擴大地震險」，不保因地震引起洪水所致的毀損，其餘承保事做與住宅地震基本險相同，也可承保建築物、內部裝修及動產，以台北市 5 層樓公寓保額 240 萬元為例，年保費約 5837 元，也因承保事故所致之損失，理賠不受建築物半倒或全倒的限制。

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