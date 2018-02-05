過好年 壽險逾百億滿期金、生存保險金將提前發放

為農曆新年到來，壽險業者陸續宣布，除春節期間保戶服務不打烊之外，包括國泰人壽、南山人壽、中國人壽、三商美邦人壽、全球人壽、保誠人壽、康健人壽等壽險公司都將提前發放滿期金、生存保險金或年金給付，估計今年壽險發放金額逾百億元。

國泰人壽考量年關將近，保戶資金運用需求較高，針對春節連續假期保險契約在 2 月 8 日至 2 月 20 日到期的滿期金、年金件，提前於春節連續假期前 1 周 2 月 8 日將款項匯至保戶指定帳戶，國泰人壽估計，這次滿期金、年金的金額約 76.8 億元，約 5 萬件。

另外，國泰人壽自 2 月 15 日至 2 月 20 日啟動春節期間房貸客戶繳息寬限服務，不計延滯息與違約金，同時，因應春節年假，以金融機構轉帳或信用卡繳費者，原訂 2 月 19 日請款的保險費將調整至 2 月 21 日請款，但保戶仍應在 2 月 14 日下午 3 時 30 分前將足額保費存入扣款帳戶。另為保障保戶權益，以超商、銀行 ATM 自行繳費者，保單應繳日若於 2 月 8 日至 2 月 20 日者 ，繳費期間將統一延長至 2 月 27 日。

南山人壽也針對滿期金、還本金及年金給付日期 2 月 9 日至 2 月 20 日之間的保戶，將提前自 2 月 8 日起至 2 月 14 日依保戶選擇的給付方式，以匯款或支票等方式陸續給付，預估總給付金額約新台幣 41 億元，超過 2 萬 7000 件保單。

中國人壽同樣為讓保戶能提早領取生存金、滿期金，滿足春節期間的資金需求，針對春節假期 2 月 15 日至 2 月 20 日的生存金、滿期金選擇以開立支票方式給付者，將提前於 2 月 7 日寄發；若以匯款方式給付者，將提前於 2 月 14 日匯出。不過，中國人壽也提醒，欲透過保戶網路服務申請保單借款的民眾，請最晚於 2 月 14 日上午 11 時 30 分前完成線上申請作業，以確保順利於年前撥款，春節假期資金使用無虞。

三商美邦人壽亦主動提前給付生存保險金、滿期保險金，並已在 2017 年 12 月主動寄發通知書給保戶，只要是還本或滿期日期為 2018 年 2 月 13 日至 2 月 19 日的保單，並依通知書約定的時間內回覆，都將提前自 2 月 12 日至 14 日發放生存保險金、滿期保險金，這次提前發放件數合計約 7300 件，給付總金額約 4.4 億元，讓保戶能達到靈活運用資金的目的。

全球人壽行政本部副總經理黃宏杰也表示，過年期間民眾普遍有包紅包、拜訪親友、旅遊等送往迎來的資金需求，全球人壽於春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，將提前至春節前給付。若以匯款給付者，新台幣保單原給付日若為 2 月 13 日至 2 月 20 日、外幣保單原給付日若為 2 月 13 日至 2 月 21 日，將分別提前於 2 月 13 日及 2 月 12 日匯款。若以支票給付者，將配合提前於 2 月 9 日掛號方式寄發至原給付日為 2 月 22 日者。

保誠人壽亦提前給付滿期保險金、生存還本保險金，在年前兩周即 2 月初起至 2 月 12 日止將完成保戶的滿期金、生存還本保險金給付與理賠給付，讓保戶安心過好年。

康健人壽也針對原本在春節假期間（2 月 15 日至 20 日）到期的滿期金，將提前在 2 月 14 日給付。另外，若保戶在春節期間剛好遇到展延寬限期、催告通知、投資型保單帳戶價值不足等情況，保費繳納到期日將自動延長到 2 月 21 日，讓年假期間保障持續不中斷。

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