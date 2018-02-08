〈工商界談能源政策〉天然氣占比5成 斷氣斷電恐造成國安問題

針對 2025 非核家園政策，全國工業總會副理事長林明儒今 (8) 日表示，政府所規劃的 2025 年能源占比中，天然氣就占了 5 成，若連續 2 個颱風來或發生國際爭端，就可能馬上斷氣斷電，甚至造成國安問題，對生活造成的嚴重性可想而知，他並呼籲非核家園須逐步建立，目前需讓核一、核二與核三延役，讓全民公投決定核四商轉與否。

林明儒今日出席「2018 國家電力政策論壇」時表示，近來台灣電力備轉容量率偏低，2015 年進入供電警戒橘燈的天數僅 9 天，到了 2017 年已有 104 天，而去年台電未配合政府政策，台中火力發電廠與興達火力發電廠為配合降載，從去年 6 月初行政院公佈空汙防治行動方案至今日，降載天數已達 205 天，幾乎天天都在降載，且去年 12 月 20 日這天，2 座火力發電廠單日降載量已超過核一核二與核三的總裝置容量，嚴重性可想而知。

林明儒指出，台電自己的預測報告中也說，未來 2 個月內在非尖峰供電時段，都將處於供電吃緊狀態，備轉容量率預估介於 6.1% 至 6.4% 間，若再配合空氣品質問題而降載，就可能面臨紅燈警戒狀態。

林明儒表示，政府所規劃的 2025 年能源占比中，天然氣就占了 5 成，而第三天然氣接收站仍因為藻礁生態問題而延宕，且若屆時連續發生 2 個颱風或發生國際爭端，就可能馬上斷氣斷電，甚至造成國安問題，對生活造成的嚴重性可想而知。

林明儒也呼籲，在 2025 年前達成非核家園，仍須務實討論並逐步建立，而不是要破釜沈舟，目前需讓核一、核二與核三延役，並讓全民公投決定核四商轉與否。

