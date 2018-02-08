〈工商界談能源政策〉林伯豐盼政府重啟核電 核四啟動與否應由全民公投決定

針對國家電力政策，工商協進會理事長林伯豐今 (8) 日表示，2025 非核家園是大家都贊成的目標，但在限電情況下，要做到供電無虞、價格合理，就必須考量重啟核電，他指出，台電日前申請重啟核二廠二號機，盼原能會能妥善審查，封存中的核四也應在安全性符合國際標準的情況下，交由全民公投決定是否啟動。

林伯豐指出，2017 年發電比例中，燃煤發電占 41%、燃氣發電占 38.6%、燃油占 4.8%，火力發電加總之下已超過 84%，所排放的大量空汙不僅對民眾生活健康造成影響，也不利台灣出口產品碳足跡，形成出口貿易障礙。

另一方面，林伯豐指出，國內天然氣平均儲存量僅 16 天，在需求不斷擴大的情況下，接收與儲存設備的建設進度卻明顯落後，加上國際天然氣價格持續上漲，也對電價成本造成壓力。

至於太陽能發電部分，他表示，裝設用電不足、承包商對履約機制的不完善與改變生態環境因素影響下，要在 2025 年達到總發電量的 14.5% 以上，將是難以達成的任務，且廢棄太陽能板循環經濟機制也未妥善規劃。

林伯豐強調，在限電情況下，要做到供電無虞、價格合理，就必須重啟核電，盼日前台電申請重啟核二廠二號機，原能會能妥善審查，立法院也能務實考量給予支持，避免今年夏天又出現限電危機。

針對封存中的核四，林伯豐建議，政府應邀集國內外專家檢視機組安全性，若符合國際標準，應交由全民公投啟動核四，且在全民公投尚未決定前，建議不可將核四燃料送至美國，讓台灣能平順度過能源轉型陣痛期。