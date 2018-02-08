〈鴻海攻車用鏡頭〉子公司鴻騰精密與夏普砸30億日圓 成立合資公司

鴻海 (2317-TW) 決定切入車用鏡頭市場，子公司鴻騰精密 (6088-HK) 昨日深夜公告，將與夏普 (6753-JP) 成立合資公司，鴻騰投入 15.41 億日圓，夏普投入 14.81 億元，合計 30.22 億日圓 (約新台幣 8 億元)。

鴻騰精密表示，合資將由子公司 FIT Singapore 及 FOIT Singapore 擁有 51% 股權，夏普擁有 49%。鴻騰精密指出，合資公司業務範圍為車載攝像頭及電子鏡開發、設計、製造、分銷及營銷。

鴻騰精密表示，近年來，汽車行業一直大力投資於研發被視為陸路交通未來的自動化駕駛，雖然短期內完全無人駕駛車輛不太可能在市場上銷售，但汽車製造商已開始為其產品配備先進駕駛輔助系統 (ADAS)，而車載攝像頭及電子鏡則是該系統不可或缺的硬件組件。

鴻騰精密指出，為迎接這一趨勢帶來的巨大機遇，公司及夏普希望彼此合作，加強汽車相關業務。雙方認為，就工業專業知識及地理覆蓋範圍而言，可望為兩家公司帶來更大的合作綜效效應，因為鴻騰是以自動化進行快速大規模生產而著稱，夏普則是一家知名的相機製造商，因此合資公司有望能夠高質高效批量生產指定產品及其他相機應用。

鴻騰精密規劃，合資公司的董事會將由 5 名董事組成，其中 2 名由夏普派任，2 名由 FIT Singapore 及 FOIT Singapore 派任，另外 1 名則在夏普、FIT Singapore 及 FOIT Singapore 同意後派任。至於董事會主席 (董事長) 將由 FIT Singapore 及 FOIT Singapore 派任。