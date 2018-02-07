台股盤前—美股大幅震盪帶動 指數可能在權值股反彈領軍下先殺盤後上攻

台股昨 (6) 日受到美股「黑色星期一」再度重挫衝擊，盤中一度多達 250 檔個股跌停，指數也大跌 645 點創歷史新高，並一度跌破季線、半年線與年線，終場大跌 542.25 點、以 10404 點作收，成交值爆量達 2408.83 億元。法人指出，美股周二大幅震盪，台股今 (7) 日可望出現反彈，幅度預期達 1% 至 1.5%，可留意權值股反彈表現，目前觀察指數封關前能否站回半年線。

昨日三大法人也上演資金大逃亡戲碼，外資與陸資賣超 312.6 億元，創史上第 9 高，外資自營商賣超 0.53 億元，投信賣超 7.38 億元，自營商自行賣超 24 億元，自營商避險買超 1.3 億元，合計賣超 342.69 億元。其中，鴻海遭外資大砍 5.2 萬張，台積電也遭外資大賣 3.92 萬張。

從昨日匯市表現來看，外資昨日瘋狂匯出約 7 億美元大量，新台幣一度重貶 1.08 角、最低觸及 29.415 元，兌美元匯率終場收 29.386 元，貶值 7.9 分，匯價創兩周來低點，總成交量放大至 17.51 億美元。

不少公司昨日接續公布 1 月營收，業績創單月新高個股包括汽車傳動系統製造廠和大，1 月營收月增逾 3 成、創單月新高；電商創業家兄弟則是年增逾 4 成，業績同樣也創下單月歷史新高；DRAM 廠南亞科 1 月營收也創下 11 年來單月營收新高紀錄。

而網家集團旗下商店街則於昨日晚間公布去年第 4 季財報，由於大打補貼佔，行銷費用大增，稅後虧損高達 10.62 億元，每股虧損 43.25 元，等於一年就虧掉超過 4 個股本，其中，第 4 季單季虧掉 7.62 億元，每股虧損達 30.61 元，再創單季虧損新高。

從市場消息面來看，面板廠群創目標要在 2019 年底實現面板製造 + 互聯網，其領先開發出的 AM miniLED 車用面板已獲各大車廠青睞，預估 2 年後可量產，也積極開發其他中小型尺寸的應用方案，可望於今年底前商品化。

玉山金宣布延攬中央研究院研究員及台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋，兼任玉山金控科技長，此為國內金控第 1 位科技長，而陳昇瑋上任後首要任務就是整合全金控千人以上的金融科技團隊，著眼於人工智慧（AI）、區塊鏈與監理沙盒實驗。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，美股周二大幅震盪，帶動亞股今日開始反彈，台股今日預期反彈幅度可達 1% 至 1.5%，早盤開高後可能先殺盤後上攻，可留意台積電、大立光與鴻海等大型權值蘋概股，是否隨周二蘋果股價上揚而反彈，目前觀察封關前指數能否站回半年線。

法人表示，全球景氣持穩復甦，加上資金尚屬充足，中多基本面仍不看淡，可擇優布局回檔績優股，可關注具題材的機器人、人工智慧、5G 物聯網與電動車等類股，也可佈局具有漲價題材且基本面佳的原物料族群。