【統一證券】盤前分析－恐慌殺盤，大盤力守年線；多看少做，靜待盤勢止穩



◆盤勢分析

雖然美國與台灣經濟基本面佳，但是在美國 FED 將加快升息之疑慮下，投資人恐慌情緒升溫，近日台股後續表現堪憂；對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國道瓊指數 2/2 與 2/5 連續二日合計重挫 1841 點、跌幅高達 7.03%，主因係美國 1 月非農就業人口及平均時薪皆優於市場預期，在經濟數據強勢下帶動通膨預期提高，不僅拉升 10 年期公債殖利率，亦使市場擔憂美國 FED 將加快升息腳步；雖然就本質而言，並非美國經濟基本面衰退所致，但是投資人對加速升息疑慮已造成市場集體恐慌，不易於一兩日內消散，預期在近日落底後才有反彈契機。

第二、財政部將於今日公佈 1 月海關出口金額，由於天數較去年同期增加四天，且 2017 年 12 月外銷出口表現亮眼，預估 1 月出口年增率可望達到 10%、呈現連續第十六個月正成長；此外，行政院主計處 1/31 發布 2017 年經濟成長預估，第四季成長率達 3.28%，創近 11 季以來新高，全年經濟成長率達 2.84%，亦創近 3 年最高；儘管國內經濟數據亮眼，但是受到美股重挫之系統性風險干擾，投資人應謹慎保守為宜。

第三、技術面觀察。昨日台股跳空下殺、快速跌破季線與半年線，並於盤中一度跌破年線 10386 點，儘管終場驚險守住年線關卡，但成交量能卻暴增至 2413 億元，帶量長黑、KD 指標持續下彎，顯示目前盤勢尚未止跌，技術面呈現短空格局。昨日台股市場人心惶惶，下跌家數高達 95%，重量級權值股台積電下跌 5.53%、大立光更罕見跌停，並拖累玉晶光、揚明光、華晶科跌停，亞光、今國光、先進光等皆跌逾 7%；金融股亦慘不忍睹，指標股國泰金、富邦金、中信金、開發金皆跌逾 5%。

