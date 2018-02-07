美股暫回穩 ADR、恒指夜期升 港股今或喘定

美股連續 2 日暴跌，觸發全球小股災，亞太區股市昨 (6) 日急跌，當中港股勁挫 1649 點，錄得歷來第 2 大點數跌幅，收報 30595 點，成交增大至逾 2587 億元，為歷來第 3 大成交額。大跌市令近 500 檔牛證被「打靶」，同創紀錄。晚上美股大幅波動，截至中段，ADR 港股比例指數報 31025 點，升 430 點；恒指夜期升 99 點，高水 219 點。

由美債拋售潮觸發的環球股市調整持續發酵，道指連續 2 個交易日暴瀉，演變成全球小股災。恒指昨日狠跌 1649 點，跌幅達 5.1%，是區內跌幅最大，2 日共跌 2000 點。日股昨日也曾跌過 7%，收市跌 4.7%，日、台股市分別錄得 15 個月與 6 年半以來的最大單日跌幅。

至昨日，港股較 1 月 26 日的歷史最高收盤位 33154 點，已下跌 2559 點或 7.7%，市值蒸發近 3.3 兆元 (港元，下同)，降至 34.4 兆元，這相當於 738 萬香港市民每人賬面虧損 44.7 萬元。

港股走勢

港股昨日下跌股份近 2000 檔，「股王」騰訊 (0700-HK) 挫 7% 至 410 元，成交高達 362 億元破紀錄。港交所 (0388-HK) 亦跌 6.8% 報 266.8 元，碧桂園 (2007-HK) 大跌 11.2%，內房股全線報跌。國指跌 5.9% 報 12686 點，工行 (1398-HK)、建行(0939-HK)、農行(1288-HK) 都跌逾 7%，是國指前 4 大跌幅股份。

香港特首林鄭月娥昨信心喊話，強調股市波動在金融市場時有發生，但認為市民可以放心，香港經歷了這幾十年，金融市場的監管、應變制度都是非常穩健的。她提醒投資者，進場時要量力而為，而且要比較審慎。

針對這次港股急挫，香港《文匯報》引述工銀國際首席經濟學家程實表示，全球市場自 2017 年以來不斷上升，雖有宏觀因素支持，但升幅過快也令風險過高，一場系統性調整本身是必然的、正常的、有益的。

中銀香港高級研究員蘇傑指出，昨日「北水」在大跌市下，仍有約 80 億元人民幣的淨流入，顯示有投資者看好後市趁低「撈底」。他續指，港股目前本益比為 14.33 倍，較歷史高位 23.74 倍仍有不小距離，也相較本益比逾 18 倍的標普 500，港股泡沫風險顯然較低，故他不排除當外圍市場回穩後，恒指會再創新高的可能性。

不過，香港《明報》援引交銀國際首席策略師洪灝指出，現在還未可以說牛市已完結，但至少上半年的高位已經出現。他指出，跌市可以純粹受技術因素影響，即使經濟基調向好，好消息亦會被當作壞消息，這次美股大跌，導火線便是美國時薪增速較預期好。他認為，恒指最少要從高位下跌 10% 才會喘定。

自上周一盤中高位 33484 點計算，恒指已累跌 8.6%，昨日收市僅僅企穩 50 日均線以上。事實上，自去年起恒指曾經出現 4 次明顯調整，每次均跌穿 50 日均線才站穩，且調整一次較一次深。去年升浪每次跌穿 50 日均線一兩周內就會重返 50 日均線之上。

基金經理坦言，即使手頭持有現金也沒進場，因為「不敢接一把正在跌下來的刀」。

景順投資管理多元資產及香港退休金主管陳柏鉅提醒，短期內股市有機會大幅回升，但很可能只是冚淡倉，屬技術因素，不代表調整會完結。

恒生私人銀行及信託服務主管陸庭龍則相信，恒指跌至 3 萬點左右會喘定，但難以出現 V 形反彈，因為預計往後每次反彈，都會有投資者趁機出貨。他指出，現時撈底言之尚早，重磅股如騰訊、平保 (2318-HK) 等累積升幅太大，後市一定會跌得更深。

道瓊工業平均指數當地時間周二 (6 日) 開盤大幅下跌，盤中一度大跌達 567.01 點，隨後震盪整理，尾盤則大幅上揚，終場收高 567.02 點或 2.33% 至 24912.77 點，交易範圍達 1167.49 點。

Nasdaq 指數收高 148.36 點或 2.13% 至 7115.88。S&P 500 指數收高 46.20 點或 1.74% 至 2695.14。費城半導體指數收高 45.85 點或 3.65% 至 1301.66。