分析師：港股恐跌回31000點關口 別急著進場撈底

美國 3 大股指上周遭遇「黑色星期五」，外圍港股大跌 628 點，今 (5) 日恒指 32000 點備受挑戰。分析師預期，受美股急跌及春節前「北水」流入減少影響，本周港股跌勢將持續，或會跌回至 31000 點關口附近。早前升幅巨大的重磅股可能會大回吐，鑑於短期波幅大，不建議投資者急於進場「撈底」。

美國勞工部最新數據顯示，1 月份美國非農部門新增就業人口好於預期，且 1 月份美國失業率繼續維持在 4.1% 不變，為 17 年來低位。當月美國員工時薪為 26.74 美元，同比增 2.9%，為 2009 年 6 月以來最快增速。市場人士普遍認為，美國就業市場繼續保持穩健增長，工資增長加快，這些因素有望支持美國聯準會 (Fed) 在 3 月份議息會議再次升息，且今年有可能升息 4 次，高於去年底美聯儲官員預期的 3 次。

美國升息步伐可能快過預期，提升投資者對於通脹攀升的預期，美國 10 年期國債殖利率上周五 (2 日) 升破 2.85%，為 4 年來新高，導致債市賣壓加劇。加上蘋果公司財報獲利不如預期，令債市賣壓蔓延至股市，美 3 大股指齊挫，道指上周五收報 25520 點，大跌 665 點或 2.54%，為美股史上第 6 大下跌點數，逼近金融海嘯時期的紀錄，道指上次單日跌逾 600 點為 2016 年 6 月 24 日英國公投脫歐前，標普和 NASDAQ 則分別跌 2.12% 和 1.96%，「恐慌指數」(VIX)暴升 28.5%，為近 14 個月以來最高。

ADR 港股比例指數上周五亦大跌 628 點，失守 32000 點大關，收報 31974 點。在美上市的恒指成份股普遍下跌，騰訊 (0700-HK) 折合港元報 436.44 元，下跌 3.5%，相當於拖累大市跌 152 點。友邦保險 (1299-HK) 折合報 86.55 港元，拖累大市跌近 31 點。內銀股表現欠佳，建行 (0939-HK)、工行(1398-HK) 與中行 (3988-HK) 合共拖累大市跌 124 點。

(圖：香港文匯報)

分析師普遍對港股本周走勢持謹慎看法。第一上海首席策略師葉尚志昨接受香港《文匯報》訪問時表示，受美股拖累，加上臨近春節，「北水」流入速度放緩，在這兩項負面因素共同影響下，本周港股會下跌，且波幅可能相當大。「初步支撐點應該在 32000 點，如失守，恒指可能進一步跌至 31000 點。」他建議投資者要對大市持觀望態度，不要急著進場「撈底」。

香港股票分析師協會主席鄧聲興亦表示，美股下跌與春節前「北水」減少，均會導致港股短期有調整，不過中長期而言走勢不會太差。「因為公司盈利繼續上升，估值仍然合理，估計短期支持位在 32500 點。」

鼎成證券投資策略總監熊麗萍則表示，受美股大跌逾 600 點影響，今早港股開市後將「跟跌」，有機會失守 32000 點，下午表現則需視乎 A 股走勢。「如果 A 股表現不俗，港股跌幅可能會收窄。」不過，她亦警告投資者，稱現時港股非常波動，不應急於進場。

民眾證券董事總經理郭思治在分析師當中看得「最淡」。他表示，港股自去年 12 月初低位最多累升逾 5000 點，升幅不少；另一方面，恒指上周跌破 10 日移動平均線，顯示此輪升市已經完結，故他料大盤將會繼續調整，「初步來看，恒指要回到 31000 點才會有支撐。」建議投資者要做好風險管理，至於持有不少股票的投資者應考慮「減碼」。

類股方面，葉尚志與鄧聲興不約而同表示看好中資銀行股，如建行、工行與中行，認為這些股份估值較低，投資者可於大市調整後，擇機吸納；熊麗萍則表示投資者要避開騰訊與港交所 (0388-HK) 等大型藍籌股，稱它們已累升不少，在大盤氣氛轉差下，可能大幅回吐。