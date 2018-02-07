環球戰略(08007-HK)擬收購光伏項目

環球戰略集團(08007-HK)公布，2月6日，公司之全資附屬公司深圳安捷能特、淮北深容、上海欣束及淮北欣電就可能收購事項訂立預購協議。

根據預購協議，建議深圳安捷能特將收購而淮北深容將出售上海欣束之100%股權。上海欣束由淮北深容實益全資擁有。上海欣束為一間於中國成立之有限公司。於光伏項目之建設完成後，上海欣束將持有光伏項目。

可能收購事項之代價計算方法，為單位建設成本×實際電網容量-經深圳安捷能特批准之建設成本×115%。待光伏項目完成及網絡獲驗收後，深圳安捷能特及淮北深容將自預購協議日期起計20個營業日內就訂立正式協議進行進一步磋商。

深圳安捷能特須遵守由中電投融和融資租賃有限公司所載列之建設建議之條件，以供其批准，其中包括符合國家電力投資集團所載列之建設標準及就建設期間使用之光伏組件及逆變器而言，從國家電力提供之供應商名單中選擇供應商。

淮北深容為一間於中國成立之有限公司，並主要從事開發及管理光伏及風力發電項目；開發新能源技術、技術轉移、技術顧問及技術服務；研發及銷售環保產品；合約能源管理；銷售汽車及配件；汽車租賃服務；銷售新能源汽車充電設備、汽車充電設備、新能源及光伏產品；安裝及生產新能源及監控系統；及互聯網管理；上海欣束為一間於中國成立之有限公司，其全資擁有淮北欣電，並主要從事於技術開發領域之環保技術、光伏技術、電力技術、技術諮詢及服務、技術轉移、銷售汽車及配件、光電設備、環保設備、電力設備、汽車租賃、新能源汽車充電設施運作以及貨品及技術出入口業務；淮北欣電為一間於中國成立之有限公司，並主要從事太陽能光伏發電及相關項目開發、建設、營運、電力技術顧問服務、安裝太陽能設備、生物發電及利用、安裝及銷售電力設備、技術服務、項目管理服務、建設新能源項目及銷售礦渣；及淮北深容、上海欣束及淮北欣電及其各自之最終實益擁有人各自為獨立第三方。

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