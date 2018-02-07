美股盤後─震盪猛烈 道瓊盤中大跌567.01點 終場收高567.02點

經歷連二天重大賣壓後，美國股市週二走勢大幅波動。分析師稱，造成股市大幅波動的原因包括，利率擔憂，電腦趨動的交易，及基金使用的槓桿交易。

道瓊工業平均指數開盤大幅下跌，盤中一度大跌達 567.01 點，隨後震盪整理，尾盤則大幅上揚，終場收高 567.02 點，交易範圍達 1167.49 點。



道瓊工業平均指數收高 567.02 點或 2.33% 至 24912.77。

Nasdaq 指數收高 148.36 點或 2.13% 至 7115.88。

S&P 500 指數收高 46.20 點或 1.74% 至 2695.14。

費城半導體指數收高 45.85 點或 3.65% 至 1301.66。

分析師說，股市目前的水準價值良好，要說底部已至，尚嫌太早，但預期最壞的情況已成過去。

歐洲股市下跌。德國 DAX 指數下跌 2.3%，法國 CAC-40 指數下跌 2.4%。在亞洲，日經指數大跌 4.7%，上海綜合指數下跌 3.4%。

週一，道瓊狂跌 1175 點，跌幅一度接近 1600 點。其他主要指數亦大幅收低。上週五，美國公布就業報告顯示利率將會上升，股市開始出現賣壓。

分析師說，預期這是多頭市場的回檔整理，而非空頭市場的開始。目前未見有高點出現的情況。

今年以來，美國股市大幅上漲。道瓊與 S&P 500 均創新歷史高點。

分析師說，投資人過度樂觀，讓股市波動易於增加，債券殖利率自低點反彈，為股市增添了壓力。目前有初步跡象顯示股市賣壓接近耗竭，壓力可望減輕。

週一，並沒有明確消息壓低股市，只是債券近來下跌，增加了股市的擔憂。

週二，美國 10 年期債券殖利率約報 2.75%，今年初為 2.4%。

CBOE 波動指數 -- 被認為是最佳的恐懼指標 -- 上漲並突破 50，而後回檔至 30.12。週一，該指數收於 37.32。