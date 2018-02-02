人民幣1個月升值3.4% 央媽老神在在 背後原因是…

按照 1 月 31 日在岸人民幣 (CNY) 匯率收盤價 6.2834 計算，較今年 1 月 1 日人民幣對美元匯率收盤價 6.5062 已經升值約 3.42%，但至今人行並未出手進行公開干預，其背後的國際和國內原因是…

〈對外貿出口負面影響越來越不重要〉

(圖：WIND、光大証券、FX168 財經網)

人民幣兌美元 1 個月升值超過 3%，也在央行的容忍範圍內，一方面原因是雖然人民幣相對於美元升值，但由於歐元、日元也同時升值，所以一籃子貨幣並沒有發生明顯變化，因此人民幣升值對外貿出口影響有限。另一方面原因可能就是人民幣升值對出口的負面影響越來越「不重要」。

拉動中國經濟增長的三駕馬車是投資、出口、消費，隨著中國經濟逐步轉型，目前在不少省市，消費對經濟增長的拉動作用已經超過 60%，全國來看，2017 年消費對 GDP 的貢獻率達到 58.8%。

以往「保匯率還是保出口」是市場熱議的話題，但經過改革開放 40 年的發展，中國製造業的很多行業已經形成了自己的核心競爭力，越來越不靠低價取勝。例如深圳大疆無人機佔據了全球無人機市場 66% 的份額，即使價格上漲 3.2%，對銷量的影響也不會很大。

〈龐大的進口需求〉

中國 2017 年進出口數據。 (圖：中國國家統計局)

2017 年 12 月，中國進出口總額為 4088.9 億美元，其中出口 2317.9 億美元，進口 1771 億美元，進口總額只比出口總額少 546.9 億美元。同時進口增速為 15.9%，出口增速為 7.9%，進口增速遠遠高於出口增速。中國的進出口數據已經旗鼓相當。

另外，在廣交會已經舉辦了 107 屆後，2018 年上海將舉辦首場中國國際進口博覽會。首屆中國國際進口博覽會將有約 100 個國家和地區的企業參展，未來 5 年中國將進口約 10 兆美元的商品和服務。

廣交會已經舉辦了 107 屆後，2018 年上海將舉辦首場中國國際進口博覽會。 (圖：中國國際進口博覽會官網)

這些都將使得國際市場上的人民幣需求大增。不僅如此，對出口企業來說從出口到收款再到結匯的時間非常漫長，而消費對外匯的需求是即時的。

從下圖中就可以看到，銀行售匯和結匯總量已經不分伯仲，某些月份，銀行售匯還超過結匯。

(圖：WIND、光大証券)

FX168 財經網分析指出，無論是消費對 GDP 貢獻率，還是進出口數據的變化，都是中國經濟實力增強的表現。2017 年中國 GDP 總量為 82.7 兆元人民幣，增速為 6.9%，2016 年增速為 6.7%，這也是近 7 年來，中國 GDP 增速首次高於上年。

同時，2017 年中國 GDP 只比美國少 7.425 兆美元，但美國全年 GDP 增速僅有 2.3%，但中國有 6.9%。體量逼近美國，增速遠遠高於美國，經濟實力決定貨幣強弱，在中國經濟大體量高增速的背景下，人民幣進行一波升值也是正常的。