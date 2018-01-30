人民幣連升7個交易日 易綱：雙向波動成常態

人民銀行副行長易綱昨《中國金融》雜誌官方微信公眾號發表署名文章指出，當前國內經濟繼續保持穩中向好，人民幣匯率有條件繼續在合理均衡水平保持基本穩定。當然國內市場還存在不確定性，在此背景下，人民幣匯率雙向波動將成為常態。

《星島日報》報導，易綱表示，匯率能夠發揮宏觀經濟「自動穩定器」的作用，央行將繼續深化人民幣匯率形成機制改革，加大市場決定匯率的力度，增加人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在全球貨幣體系中的穩定地位。

展望今年，易綱指出，預計今年中國經濟仍有望保持平穩增長，但也要看中國經濟中仍存在一些問題和隱患，資產泡沫「堰塞湖」的警報尚不能完全解除，金融亂象仍然存在，金融監管構架還有待進一步完善。

去年，中國新增人民幣貸款 13.53 兆元，較 2016 年多 8782 億元；全年社會融資增量為 19.44 兆元，較上年多 1.63 兆元。

此外，易綱表示，人行將進一步推進利率市場化改革，提高金融資源配置效率，完善金融調控機制。

過去一周人民幣呈現快速升值走勢。人民幣兌美元中間價連升 7 個交易日。周一 (29 日) 官方中間價設在 6.3267，較上個交易日升 169 點子，續創 2015 年 11 月以來最高，7 個交易日已累升 1134 點子或 1.8%。在岸人民幣 (CNY) 兌美元官方收盤價報 6.3266，較上一交易日收盤價跌 39 點子，較上交易日夜盤升 29 點子。

市場人士認為，歐洲經濟復甦令歐元等貨幣走強，令美元受壓，人民幣市場利率中樞明顯上升，推動人民幣走強。

美元兌人民幣走勢



