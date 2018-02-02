德銀：全球目前最被高估的三大貨幣人民幣、韓元、紐元

FX168 財經今 (2) 日報導， 在過去一年裏，美元幾乎呈現單邊下滑的態勢。自 2017 年初以來，ICE 美元指數遭到重創，跌幅接近 15%，觸及 2014 年末以來最低水平。 不過依照德意志銀行 (Deutsche Bank) 的模型顯示，即便如此大幅下跌，美元仍然沒有接近廉價的水平。

為了弄清楚貨幣究竟是高估還是低估，德意志銀行自創了以資本為基礎的評估模型「Cap-PPP」，跟傳統以貿易為基礎的購買力平價 (PPP) 模型進行對比。

貨幣估值排名。(圖片來源：德意志銀行、FX168 財經網)

德銀指出，過去 30 年來，資本流量的重要性日益增加。 為了評估各個貨幣基於基本面的價值，德意志銀行決定將貿易、資本流動模型合併，結果發現，全球眼下最被高估的前三大貨幣依次是人民幣、韓元和紐元。而美元則是第七昂貴的貨幣。

德銀表示，長期交易員和投資者肯定會感興趣的是，該行發現了強有力的證據，證明 Cap-PPP 模型 「 對外匯的預測能力相當強，無論是方向或波動幅度都相當準確，尤其是以長期趨勢來看 」 。

自 11 月末以來，ICE 美元指數下跌近 7%，如今根據該模型，美元在被高估程度方面排在第七位。 此外，根據德銀 Cap-PPP 模型，土耳其里拉如今是最被低估的貨幣，隨後是墨西哥比索和哥倫比亞比索。 有鑒於此，對於那些眼下在做多人民幣、韓元或紐元，或者做空土耳其里拉、墨西哥比索和哥倫比亞比索的投資者而言，德銀的這一模型或許發出了警告的聲音。